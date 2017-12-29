Александр КОРШУНОВ: Экология среды — это экология души

Чувашская Республика входит в десятку регионов с самой благоприятной экологической ситуацией согласно осеннему рейтингу регионов России. А в аналогичном рейтинге субъектов ПФО Чувашия сохраняет за собой первое место. Об итогах завершающегося Года экологии наш корреспондент беседует с министром экологии и природных ресурсов республики Александром Коршуновым.

— Александр Петрович! Вы родились и выросли в лесном селе, расположенном в живописном порецком Засурье. И от этого, надо полагать, у вас обостренное отношение к природе…

— Полагаю, что это так. По сей день не могу равнодушно видеть свалку мусора вдоль дороги, а уж где-нибудь в лесу — тем более. Отец у меня был лесником, с детства прививал мне такое бережное отношение к красоте нашей нерукотворной. И главной целью нынешнего Года экологии считаю воспитание в людях, прежде всего в молодом поколении, такого же отношения.

А тут есть над чем поработать. Взять хотя бы пресловутые несанкционированные свалки… Это наглядный показатель экологического пренебрежения. Не случайно в начале этого года на встрече представителей ОНФ с Главой республики нам как профильному министерству и Министерству экономического развития, промышленности и торговли было дано поручение усилить борьбу с этим явлением. Тут многое зависит от муниципальных органов, поэтому были разработаны экологические критерии, по которым также оценивается работа глав муниципалитетов. Есть в районе такие свалки — минус главе…

По нашим данным, в этом году ликвидировано более 300 несанкционированных свалок, убрано и вывезено около 30 тонн мусора.

В течение года было много сделано в плане экологического просвещения. Проведено более 5780 мероприятий — акций, экологических субботников, конференций, семинаров, творческих конкурсов и других. В них приняли участие порядка 387 тысяч человек. Только в весенней акции «Посади дерево и сохрани его» — более 20 тысяч. Высажено более 116 тысяч деревьев и 16,3 тысячи кустарников.

— Одной из главных экологических тем становится переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как известно, в Чувашии для этого делается немало…

— Действительно, в нашей республике создана новая комплексная система переработки и утилизации отходов. Чувашия входит в число «пилотных» регионов страны, переходящих на новую систему обращения с ними. Для этого в Новочебоксарске построены мусоросортировочный комплекс и полигон ТБО, мусороперегрузочная станция в Чебоксарах. Планируется начать строительство еще двух мусороперегрузочных станций — в Канаше и Шумерлинском районе. И не просто планируется — выделяются земельные участки под них.

Начат второй этап строительства полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске. В августе прошли общественные слушания корректировки второй карты проекта. Получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство.

Не недавнем съезде экологов страны и выставке «ЭКОТЕХ» была принята резолюция о включении регионов в единую территориальную схему всех классов опасности. Местная власть должна знать, какие виды отходов имеются на территории и куда они утилизируются. В начале следующего года мы как раз и займемся корректировкой существующей территориальной схемы обращения с отходами.

— Да, старая свалка между столицей и Новочебоксарском осталась в прошлом. Но пока не совсем, ведь ее необходимо рекультивировать. Как сегодня с этим обстоит дело?

— В республике в рамках реализации национального приоритетного проекта «Чистая страна» и плана мероприятий по проведению Года экологии в России с привлечением федеральных и республиканских средств ведется технический этап рекультивации закрытой санкционированной свалки твердых коммунальных отходов города Чебоксары. Это так называемое устранение накопленного экологического ущерба. На эти цели республике из федерального бюджета уже выделены 113,9 миллиона рублей. Подрядчик работ определен, работы выполняются.

— Другой важный экологический аспект — чистота воды. Какие тут проекты реализуются?

— В столице республики успешно решена проблема очистки промывных вод. Существенно снизить уровень вредного воздействия на природную среду позволило строительство комплекса сооружений по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная». Реализация этого проекта позволила обеспечить горожан качественной питьевой водой, решить проблему утилизации промывных вод всех фильтровальных сооружений и образующегося осадка, прекратить сброс промывных вод без очистки в Чебоксарское водохранилище.

Так же успешно выполняется III этап III очереди проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске», что позволит свести на нет вред от сточных вод, попадающих в Волгу, предотвратить экологический ущерб, который может составить более 13 миллиардов рублей. На очистных сооружениях введен в эксплуатацию первый в России проект термической сушки осадков от очистки сточных вод, при котором масса образующихся осадков уменьшается в сто раз. В Волгу попадает очищенная вода. Количество сточных вод сокращается на 40 тысяч тонн в год. Кроме того, эти технологии позволяют рекультивировать земельные площади, используемые как шламонакопители. Осадок пойдет на улучшение плодородия почв.

— Две трети территории Чувашии занимают леса. Как поддерживается их надлежащее состояние?

— Важную роль в поддержании благоприятной окружающей среды в республике играют зеленые зоны, поэтому большое внимание уделяется сохранению и восстановлению лесных ресурсов, защите их от пожаров. Лесоводы уделяют первостепенное внимание своевременному восстановлению лесов на вырубках, гарях. Посадочный материал выращивается в лесных питомниках республики и обеспечивает необходимые потребности.

В Чувашии в нынешнем году продолжались работы по развитию системы особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения — экологического каркаса нашей республики. Так, на территории заволжской части Чебоксар и Чебоксарского района создан государственный природный заказник регионального значения «Заволжский». На завершающем этапе — создание государственных природных заказников — «Шемалаковский» на территории Яльчикского района, «Пойма реки Сура» на территории Порецкого и Шумерлинского районов и памятника природы «Озеро Тени» на территории Аликовского района. Это позволит в дальнейшем повысить эффективность деятельности по сохранению уникальных природных комплексов, редких видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Чувашской Республики, что станет очередным этапом сохранения природы Чувашской Республики для будущих поколений.