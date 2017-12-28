Народный календарь на 1—14 января

1 января — Вонифатий

«Каков первый день января — таков и первый день лета». «Звездная ночь?— летом хороший урожай ягод будет».

В этот день было принято обязательно поклониться родной земле и вспомнить за праздничным столом всех ее защитников, положивших жизнь за благополучие родной земли.

2 января — Игнатий Богоносец

По погоде этого дня судили о погоде на август. Если на улице ясно и морозно, конец лета будет жарким, если слякоть, дождь или вьюга — холодным и ненастным. С давних времен существовала традиция — в этот день стряхивать снег с деревьев и кустарников. Чем больше снега стряхнешь, тем больше урожая получишь летом и осенью! Особое внимание уделялось яблоням.

3 января — Петр Полукорм

День получил название потому, что половина домашних заготовок и кормов для скота к этому времени уже съедалась. Морозная погода и небольшое количество снега предвещали засушливые дни в сентябре.

4 января — Анастасия Узорешительница

«Какова погода на Анастасию, таков будет и октябрь».

5 января — Федулов день

По погоде этого дня определяли погоду на ноябрь. «Если пришел Федул, и ветер подул, быть хорошему урожаю».

6 января — Рождественский сочельник

Полагалось поститься весь день, готовить праздничное угощение и приводить в порядок одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном, то есть приходить на пир в печальной одежде. «Как только загорается первая звезда — значит, Иисус Христос пришел в мир, можно начинать праздник».

7 января — Рождество

«Если метель в этот день сильная и сугробы намело высокие — удачный во всех отношениях год будет, а если погода не по времени теплая — весна будет ранняя и жаркая». С этого дня начинались Святки и длились до Крещения.

8 января — Бабьи каши

В этот день варили кашу и угощали ею лекарок-«акушерок». «Утром ясно и солнечно — просо хорошо уродится».

9 января — Стефан

Ясный день, сильные морозы — к хорошему урожаю. Снегопад на Стефана — год будет грибным и ягодным.

10 января — Домочадцев день

В этот день большое внимание уделяли всем членам своей семьи, старались собраться за одним столом. «Все, что сделано в этот день со своей семьей, благословенно и принесет в будущем свои плоды». Безветренная погода предвещала богатый урожай и всеобщее благополучие. Того же самого ожидали, если ветви деревьев покрывались инеем.

11 января — Иосиф Обручник

Метель в этот день предвещала дождливый, пасмурный июль.

12 января — Анисья

Южный ветер ночью — к счастливому, урожайному году и теплому лету. Западный ветер — в реках будет много рыбы.

13 января — Васильев вечер

«Если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов». Под старый Новый год обычно варили свиной холодец.

14 января — Васильев день, старый Новый год

Если день выпадал на новолуние, считали, что будет большое половодье. «Снег пошел с утра — снегопады не прекратятся до самой весны».