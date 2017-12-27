27 декабря — День спасателя России

Уважаемые сотрудники и ветераны службы спасения Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем спасателя России!

Мужественные работники спасательных служб первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду, участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Своим умением действовать оперативно и слаженно в экстремальных условиях чувашские спасатели завоевали глубокое уважение и заслуженный авторитет.

Благодарю вас за мужество, верность долгу и спасенные жизни!

Убежден, что, опираясь на славные традиции и накопленный опыт, вы и впредь будете успешно решать возложенные на вас задачи.

Желаю всем спасателям крепкого здоровья и семейного счастья, благополучия и новых успехов в службе!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев