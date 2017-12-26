От Деда Мороза — на больничную койку…

В воскресенье в 3.30 утра около села Куратово Сысольского района Республики Коми опрокинулся автобус. Он следовал с родины Деда Мороза по маршруту «Великий Устюг— Чебоксары — Казань — Пермь». В автобусе находились водитель и 49 пассажиров, семь из которых — жители Чувашской Республики (четверо — дети.

В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе наша землячка, 68-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в Сысольскую центральную районную больницу Республики Коми, жительницу Чувашии в состоянии средней тяжести — в травматологическое отделение.

Остальных пассажиров на резервном автобусе отвезли в пункт временного размещения в Дом культуры села Куратово.