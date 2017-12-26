Известному художнику из Чувашии установили памятную доску

Знак в честь художника

В год 85-летия со дня рождения выдающегося художника Чувашии Анатолия Миттова в селе Тобурданово Канашского района на доме, где он родился и вырос, установлена памятная доска. 21 декабря на родине художника собрались жители села и творческая элита республики.

Приехавших гостей тепло приняли родственники художника, старейшиной которых сегодня является родной брат мастера Виталий Миттов, который бережно хранит его наследие и курирует музей А.И. Миттова при школе, носящей имя художника. Анатолий Миттов прожил короткую, но яркую жизнь. Его творческие достижения и открытия дали импульс принципиально новому направлению в развитии чувашского изобразительного искусства.

Всего за десять лет он создал более двух тысяч произведений, среди которых известные серии «Земля наших дедов», «Чувашская старина», «Алран кайми аки сухи», «Подруги», «Качели», иллюстрации к поэме «Нарспи». Его произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Научно-исследовательском музее Академии художеств РФ. Большая часть работ находится в Чувашском художественном и национальном музеях, в частных коллекциях России и Европы. Автором памятной доски стал скульптор Владимир Нагорнов.