Дети из Чувашии споют в Кремле

С хористами со всей страны

«Детский хор России — уникальный коллектив, он объединяет тысячу юных исполнителей, которые представляют практически всю нашу огромную страну, олицетворяет собой молодую творческую энергию и неисчерпаемый талант России, возрождение по-настоящему массового хорового движения», — сказал о тысячеголосом хоре Владимир Путин.

Совсем скоро, 27 декабря, уникальный коллектив вновь выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца — в преддверии открытия Десятилетия детства, утвержденного указом руководителя страны, а также в рамках заседания Государственного Совета Российской Федерации при Президенте России. Плечом к плечу с лучшими споют на большой сцене и десять юных хористов из Чувашии.

Среди 500 детей из 78 регионов России — восемь участников хора «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина, а также юные хористы из Новочебоксарска и Комсомольского района.

Это и опытные артисты, уже выступавшие в Москве (Евгений Сбитнев, Татьяна Григорьева, Матвей Савинкин, Юля Чапрасова), и те, кто в Государственном Кремлевском дворце споет впервые (Юля Матвеева, София Иванова, Анна Трифонова, Дарина Данилова).

В программе концерта в Кремле трех-четырехголосные детские песни, требующие тщательной подготовки, поэтому репетировать дети начали еще дома. И уже сегодня ребята поедут в столицу нашей Родины, чтобы завтра приступить к репетициям.

Среди тех, кто будет руководить подготовкой юных артистов в качестве хормейстера, художественный руководитель и дирижер концертного хора «Соловушки», заслуженный работник культуры Чувашской Республики Александра Васильева. Ей доверена честь заниматься с участниками Детского хора России из Приволжского федерального округа.

«Чебоксарские хоровые коллективы известны далеко за пределами республики и славятся высоким уровнем мастерства, — отмечает начальник управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары Людмила Маркова. — Мы и дальше будем продолжать работу в продвижении хорового искусства».

Фото cap.ru

На концерте в Кремлевском дворце от каждого региона России, за некоторым исключением, будут выступать по 5-6 хористов. Таким исключением стала и Чувашия с десятью участниками от республики.