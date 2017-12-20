Вера Кузьмина стала лауреатом «Золотой маски»

Секретариат Союза театральных деятелей РФ принял решение о присуждении специальной премии «Золотая маска» «за выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Лауреатами 2018 года стали сразу 12 истинных звезд театрального искусства, среди которых и народная артистка СССР Вера Кузьмина, работающая в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова с 1947 года и по сей день! И за 70 лет воплотившая на чувашской сцене десятки образов русской и зарубежной классики.

Среди лауреатов также Валентин Гафт, Алла Покровская, Александр Ширвиндт, Иван Краско и другие выдающиеся деятели российского театра. Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится 15 апреля на новой сцене Большого театра.

Напомним, что обладателем «Золотой маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в нашей республике является также Валерий Яковлев, художественный руководитель Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова, получивший награду в 2015 году.