С сочинением справились

Почти все выпускники Чувашии допущены к ЕГЭ-2018

Подавляющее большинство одиннадцатиклассников республики (99,7%) получили зачет за итоговое сочинение, которое теперь является допуском к Государственной итоговой аттестации.

Всего сочинение писали 5458 человек, в том числе 5452 выпускника текущего года и 6 выпускников прошлых лет, итоговое изложение — 80 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Результат получился значительно лучший, чем в предыдущие два года. Если сейчас незачет получили всего 16 человек, то в прошлом году это был 31 выпускник, а в 2015 году — 54 человека. К слову, нынешние «двоечники» смогут написать итоговое сочинение 7 февраля или 16 мая 2018 года.

Нынче одиннадцатиклассники Чувашии размышляли на весьма философские, общечеловеческие темы. Любопытно, что почти половина выпускников текущего года (47,8%) выбрали тему «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», 24,3% — «Когда измену можно простить?», 13,1% — «Чем смелость отличается от безрассудства?», 7,7% — «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?» и 7,1% — «Бывает ли общественное мнение ошибочным?».

Напоминаем, что при поступлении в вузы на специальности гуманитарной и творческой направленности сочинение (изложение) рассматривается в ряду индивидуальных достижений и может принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов к баллам Единого государственного экзамена. Электронные изображения сочинений Региональный центр обработки информации Чувашии внес в региональную информационную

фото Олега Мальцева из архива редакции

Сочинение как допуск к ЕГЭ выпускники впервые писали в декабре 2014 года.