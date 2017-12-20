Классика карандашом и гуашью

Каждый третий победитель — из Чувашии

Более 300 представителей художественных школ, школ искусств, художественных училищ из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Йошкар-Олы, Ульяновска, Зеленодольска, Волжска в возрасте от 13 до 23 лет стали участниками III Межрегионального конкурса «Академический натюрморт», который прошел в столице Чувашии на базе Чебоксарского художественного училища.

Самыми многочисленными были, что неудивительно, делегации художественных школ и школ искусств нашей республики. Одна только Чебоксарская детская художественная школа № 6 имени Акцыновых выставила на конкурс по академическому рисунку и живописи 33 ученика.

— Методики и подходы к работе над натюрмортом у всех школ разные. Много новых и интересных. Но держится русская художественная школа на основах классической школы академического рисунка и академической живописи. Задача педагогов — сохранить традиционную школу художественного образования. Участие в подобных конкурсах помогает увидеть результаты труда педагогов, обменяться опытом и наметить новые планы в работе, — подчеркнул преподаватель Чебоксарской ДХШ № 6 имени Акцыновых Дмитрий Ефимов.

Конкурс проводился по четырем номинациям. И в трех из них (кроме «Академического рисунка (карандаш)», где, безусловно, лидировали юные петербургские и пермские художники) в числе победителей наши ребята. В номинации «Академическая живопись (акварель)» в возрастной группе 13-16 лет лауреатом 1-й степени стала ученица школы имени Акцыновых Мария Лапина. В номинациях «Академическая живопись (гуашь)» и «Академический рисунок (соус, сангина, сепия, уголь)» в возрастной группе 17-23 года — студентки Чебоксарского художественного училища София Стяжкина и Анастасия Глухова. Это не говоря уже о многочисленных лауреатах 2 и 3-й степеней, в том числе из школы искусств № 2, художественной школы № 4 имени Э.М. Юрьева, художественной школы искусств Чебоксар, художественной школы Новочебоксарска и Цивильской школы искусств.

фото cheboksary.ru

Возможно, из этих ребят вырастет новое поколение художников-академистов…