Участковый ножа не испугался

Полицейский задержал вооруженного налетчика, ограбившего магазин…

Продавшица небольшой торговой точки в селе Новое Чурашево Ибресинского района пребывала в шоке. Один из жителей, которого все жалели из-за явных проблем с психикой, угрожая ножом похитил пачку сигарет.

Незадолго до этого разбоя молодой человек, перемахнув за прилавок, вынес из магазина бутылку водки, но торговый работник сообщила об этом только заведующей. Не хотела навлекать неприятности на семью сельчанина, которую здесь хорошо знают. Но вышло только хуже: не встретивший никакого сопротивления парень в следующий раз уже взялся за нож. В этот момент мимо магазина проходил местный участковый уполномоченный капитан полиции Станислав Григорьев, который отрезал налетчику все пути к отступлению и отобрал нож. Даже будучи в отпуске, полицейский вызвал опергруппу и не ушел, пока не убедился, что односельчанам больше ничего не угрожает. Злоумышленник был заключен под стражу, а позже и арестован. Как сообщил старший следователь ОМВД по Ибресинскому району Сергей Кошкин, после получения результатов судебно-психиатрической экспертизы, признавшей 24-летнего жителя села невменяемым, арестанта под конвоем препроводили в специализированное лечебное учреждение. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия медицинских мер принудительного характера. А участковому объявлена благодарность приказом министра внутренних дел по Чувашии.