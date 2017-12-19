Возрождение традиций

15 декабря Михаил Игнатьев встретился с руководителями ведущих высших учебных заведений Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

На встрече обсуждались внедрение современных технологий и новых форматов обучения, а также развитие студенческого волонтерского движения в вузах. Михаил Игнатьев отметил, что Президент России объявил 2018 год Годом добровольца. В свете этого решения возрождение лучших традиций добровольчества и активное развитие новых форм работы с молодежью, развитие волонтерства в студенческом самоуправлении имеет большое значение.

«Отрадно, что в последние годы возросло количество студентов, желающих участвовать в важных сферах общественной жизни. Добровольцы Чувашии сегодня успешно реализуют различные социальные проекты, проводят патриотическую работу, пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в экологических акциях. Нам необходимо сделать все для того, чтобы каждый желающий находил применение своим идеям, знаниям, умениям и навыкам и приносил пользу обществу», — подчеркнул Глава Чувашии.