На катке — с пингвином

Зимний город любит спорт

Как только на улице стемнеет, в Чебоксарах вспыхивает праздничная иллюминация. 72 тысячи лампочек горят только на одном мосту, ведущему к монументу Матери. Сколько же всего огней зажжется к Новому году, наверное, и не подсчитать. Причем световое оформление главных проспектов и площадей, городских парков и скверов выдержано в едином стиле.

Проверить, как в целом подготовлены места зимнего отдыха, выехал глава администрации города Алексей Ладыков. Первый пункт в списке — Московская набережная, которая этим летом стала излюбленным местом отдыха чебоксарцев. Сейчас велосипедную дорожку сменила лыжная трасса, а в пункте проката предлагают лыжи и зимние велосипеды. Одними из первых новую лыжную трассу опробовали ученики Лапсарской спортивной школы.

— Просто отличная лыжня, и к тому же освещенная, — одобрил трассу тренер юных спортсменов. — Ребята катаются на ней с удовольствием. Я сам сел на зимний велосипед, впервые попробовал покататься на нем.

— Весь инвентарь у нас абсолютно новый, закуплен специально к сезону, — обратила внимание сотрудница проката. — Людям это очень нравится. Пока на набережной посетителей немного, но мы надеемся, что скоро здесь будет так же многолюдно, как и летом.

Кроме того, на набережной обещают подсветить склоны и поставить биотуалеты. Для большего удобства автопарковку перенесли поближе к набережной. Но на парковке необходимо организовать уборку снега, сделал замечание Ладыков. А рядом с белой елью в сквере имени К. Иванова необходимо поставить скамейку, а памятник поэту — подсветить.

Еще одно популярное место отдыха горожан — Красная площадь, где в новогоднюю ночь пройдет праздничное представление. Но и сейчас здесь жизнь буквально кипит. На катке со световым тоннелем очень много подростков, есть и молодые родители с маленькими детьми. Кстати, в этом году специально для детворы закупили «пингвинов» — оборудование, которое помогает малышам стоять на коньках и учиться держаться на льду.

— Правда, пока подтаяло, и пингвинчики скользят плохо, — сокрушался работник катка. — Приходите, когда подморозит.

На площади уже сияет девятиметровая ель, а очень скоро откроется высокая горка, на которой можно кататься на ватрушках.

В Лакреевском парке снова откроют «Резиденцию сказок», а пока работают каток и горка. Директор парка Игорь Ивонтьев рассказал, что в этом году парк задействовал под зимние забавы территорию в два раза больше, чем в прошлом. Об этом попросили горожане. Завершился рейд в парке «Амазония». В нем готовят к работе самый большой открытый каток в городе. По словам организаторов, его площадь составит 3500 кв. м.

Подытожив поездку, Алексей Ладыков похвалил работу по подготовке к Новому году всех ответственных служб города:

— Мы убедились в том, что площадки проведения новогодних мероприятий в Чебоксарах максимально привлекательные. Надеюсь, что горожане и гости столицы республики получат самые яркие впечатления.

Фото Максима Васильева: Главная елка стоит на площади Республики, а Резиденция Деда Мороза, как и всегда, расположится на Красной площади.