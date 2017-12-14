АРТЕМ СИДОРОВ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования:

«Мы считаем, что республика провела большую работу в Год экологии. Очень серьезным и насыщенным был план мероприятий, который мы согласовывали. В целом формирование экологического кластера среди предприятий говорит о том, что в республике задан правильный вектор экологической политики. И мы отмечаем республику как один из регионов, который ведет и провел в этом году, я надеюсь, будет и в дальнейшем проводить активную экологическую политику. Поэтому мы благодарны региону. Надеемся, что и дальше будем эффективно взаимодействовать».