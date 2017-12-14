«Пожелайте Путину крепчайшего здоровья!»

Журналисты всей страны готовятся к пресс-конференции

Все последние дни анонс ежегодной пресс-конференции Владимира Путина не сходил с экранов телевизоров. И уже сегодня в полдень Президент начнет отвечать на вопросы журналистов.

Пока они надеются на удачу и готовят свои вопросы, уже известна одна из тем встречи. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отпечаток на нее на этот раз наложит предвыборная кампания, которая вскоре стартует, а также заявление Путина о планах вновь баллотироваться в президенты. Ранее Песков упоминал, что 12 и 13 декабря глава государства будет готовиться к разговору с представителями СМИ, и идет обновление всего свода информации по экономике, социальной жизни и другим отраслям.

На пресс-конференцию приедут 1640 журналистов со всего мира. В том числе, по предварительным данным, пятеро из нашей республики — среди них и представитель «Советской Чувашии».

Как показывает практика прошлых лет, чтобы попытаться спросить о самом важном, у прессы будет чуть больше трех часов: именно столько обычно длится диалог.

Самой продолжительной по времени была пресс-конференция Путина в 2008 году: она длилась 4 часа 40 минут.

Тогда Президент успел ответить более чем на 100 вопросов. Прошлогодняя встреча с представителями четвертой власти стала хотя и не самой продолжительной (3 часа 50 минут), но одной из наиболее насыщенных по количеству вопросов: их журналисты успели задать больше шестидесяти. Кстати, у работников медиа нашей республики еще все впереди — им пообщаться с Президентом пока не удавалось.

Готовясь к пресс-конференции, корреспонденты «СЧ» поинтересовались у жителей Чувашии, о чем бы они спросили у главы государства? Среди стандартных идей (поговорить о дорогах, зарплатах, коррупции и медицине) встречались не столь обычные: «Когда уберут мавзолей с Красной площади?», «Как прожить на 9 тысяч рублей?» и «Когда в школах начнут уважать друг друга?» Молодежь региона говорила о своем: «Когда примут федеральный закон о молодежной политике?», «Когда перестанут курить электронные сигареты и кальян?» и «Какая у нас национальная идея?» Не обошлось также без простых приветов: «Если вдруг удастся с Путиным поговорить, скажите, что я желаю ему крепчайшего здоровья и всего наилучшего! Что мы его любим и поддерживаем!»

В режиме реального времени наблюдать за пресс-конференцией можно будет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» и «Первый канал», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России», а также на сайте канала.

Фото kremlin.ru: Нынешняя пресс-конференция будет тринадцатой по счету.

Чем запомнились большие пресс-конференции Владимира Путина нашим журналистам

МАРГАРИТА ГАРТФЕЛЬДЕР, заместитель директора НТРК «Чувашия», участница двух пресс-конференций с Президентом России:

— Сам формат встреч журналистов с Владимиром Путиным, конечно, сильно отличается от обычных пресс-конференций. Огромный зал, сотни журналистов, все хотят задать вопрос, привлечь внимание — отсюда шапки, шарфы, игрушки, флаги, плакаты «Куда течет Волга?», «Помогите деревне!» Но при всей этой внешней хаотичности всегда прослеживались четкий регламент, четкая структура организации пресс-конференций. Все актуальные темы года на них так или иначе озвучивались. Конечно, приоритет в вопросах имели федеральные и иностранные СМИ. Но пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков четко регулировал процесс и понимал, когда надо передать микрофон журналистам из регионов.

Еще один момент, который запомнился. На пресс-конференциях Путин не просто отвечал на жалобы и предложения: так, что, мол, сейчас разберемся, недочеты исправим (хотя и это было — многие проблемы решались после заданных журналистами вопросов). Он давал аналитический расклад по той или иной сфере, будь то ЖКХ, межнациональные отношения, социальная политика, анализировал ситуацию по конкретному региону. То есть показывал всю глубину процесса, и вопрос в итоге становился важен и значим не только для того, кто его задал.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ, обозреватель газеты «Советская Чувашия»:

— Одна из главных задач, которой одержимы журналисты, собираясь на конференцию, суметь задать вопрос. Надо придумать очень яркий способ, чтобы привлечь внимание пресс-секретаря Пескова. Просто баннера с названием издания, которое ты представляешь, совершенно недостаточно, вот и идут в ход нетрадиционные способы. Один коллега с Кубани, приехавший, как водится, в казачьем кафтане и чуть ли не с шашкой, пустил в ход мохнатую шапку-кубанку. Он махал ею практически все три часа, но слова так и не получил.

Еще запомнилась супероперативность, с которой Президент отреагировал на выступление журналиста с Дальнего Востока, сообщившего о коррупционном разгуле в его городе. Спустя 20 минут Путину доложили, что на место отправлена спецбригада МВД России…

ОЛЬГА ПЕТРОВА, шеф-редактор ГТРК «Чувашия»:

— Я участвовала в больших пресс-конференциях трижды — в 2004, 2007 и 2014-м. В 2004 году на пресс-конференции уже начали появляться элементы шоу, но еще очень робкие. Чтобы привлечь внимание Президента, журналисты трясли яркими шарфами и поднимали таблички с названиями своих городов. Не было еще ни шлемов танкиста, ни плюшевых игрушек…

И вот подходит к концу третий час пресс-конференции. Путин уже сам выбирает того, кто задаст следующий вопрос, и скользит глазами по нашему ряду. Я ловлю его взгляд, начинаю отчаянно улыбаться и трясти вытянутой рукой. Конечно, без всякого плаката. В этот момент моя соседка слева что-то размашисто рисует на листе формата А4 и вскидывает его вверх. Путин реагирует мгновенно: «Девушка в 14-м ряду, а что это у вас там нарисовано? Смайлик, что ли?» И ей несут микрофон… А мое сердце падает в какую-то бездну отчаяния: она увела у меня вопрос прямо из-под носа. Высокая, красивая блондинка — корреспондент ГТРК «Регион-Тюмень». Через несколько лет коллеги привезли из Тюмени огромную черную книгу, которую ГТРК выпустила к своему юбилею, и в ней была глава, написанная этой девушкой. Она рассказывала ту самую историю: мысль нарисовать смайлик ей пришла в голову внезапно, и это сработало. Она стала первым журналистом в Тюмени, кто сумел задать вопрос Путину.

В 2007-м нас с оператором Владимиром Синдеевым снова отправили на пресс-конференцию. Тогда они еще проходили в Кремле, в том корпусе, который сейчас уже снесли. Надо было взять реванш, и я решила перекраситься в блондинку: светлую голову лучше видно в зале. Но и это не помогло…