Проекты для природы

Если не заботиться о ее охране сегодня, завтра может быть поздно

Как мы уже сообщали, 12 декабря в Москве делегация Чувашии под руководством Михаила Игнатьева приняла участие в итоговом событии Года экологии в России — в мероприятиях Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На полях форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Чувашии и ПАО «Химпром». Предприятием запланированы реконструкция сетей канализации и сточных вод, систем технологических трубопроводов, закупка современного оборудования для промышленной санитарной лаборатории, регенерация сточных вод, обезвоживание шлама и другие природоохранные мероприятия. Общая сумма инвестиций составит более 670 млн рублей.

Глава Чувашии выразил благодарность министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому и руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову за содействие в реализации таких проектов, как биологические очистные сооружения, водоканал, полигон твердых бытовых отходов. «Эти проекты востребованы на федеральном уровне. Соответствующая оценка региону дана природоохранной прокуратурой, генеральной прокуратурой, которые свои мероприятия у нас проводили. Это говорит о том, что мы любим свою землю и смотрим в будущее. От экологической безопасности зависит здоровье людей», — сказал Михаил Игнатьев.

Михаил Игнатьев подчеркнул значимость подписанного соглашения для обеспечения экологической безопасности региона и его инвестиционной привлекательности: «Заключенное сегодня четырехстороннее соглашение показывает, что предприниматели ведут социально ответственный бизнес, в соответствии с природоохранным законодательством выполняют все требования. Я благодарен, что эти средства будут направлены на создание благоприятной экологической среды».

Глава Чувашии также принял участие в пленарном заседании форума, ознакомился с экспозициями выставки.

Напомним, Год экологии Чувашия завершает с достойными результатами: республика в десятке регионов-лидеров с самой благоприятной экологической ситуацией, а среди регионов ПФО у нее 1-е место. Проекты по современной утилизации ТБО, реконструкции биологических очистных сооружений в Новочебоксарске и созданию комплекса по обработке осадков на очистной водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах признаны лучшими инвестиционными практиками в стране.

На территории республики проводятся мероприятия по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, защите их от пожаров. Сделанный в 2017 году задел по развитию системы особо охраняемых природных территорий поможет сохранить уникальные природные комплексы, редкие виды растений и животных. Ежегодно в Чувашии проходят различные экологические акции, в которых принимают активное участие неравнодушные жители, в том числе подрастающее поколение.

Фото cap.ru: «ЭКОТЕХ» — это главная конгрессная площадка в России и СНГ для презентации инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию «зеленых» технологий.