Школьники Чувашии делают первые шаги в профессию

Проводят опыты и мастерят роботов
Сегодня — последний соревновательный день II регионального чемпионата JuniorSkills, стартовавшего во вторник в Чебоксарах.
Напомним, уже третий день более 80 школьников из образовательных организаций республики соревнуются за право быть лучшими в таких компетенциях как «Мобильная робототехника», «Аэрокосмическая инженерия», «Сетевое и системное администрирование», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Как сообщают организаторы чемпионата — Минобразования республики и центр внешкольной работы «Эткер», состязания проходят в детском технопарке «Кванториум» Дворца детского (юношеского) творчества и на базе Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа. Работу юниоров оценивают полсотни экспертов, профессионалов в своей компетенции.
Кроме состязаний ребята участвуют в мастер-классах, встречаются с победителями национального и регионального (открытого) чемпионата WorldSkills Russia. А в мраморном зале дворца детского творчества для них организована интерактивная выставка «Город профессий», на которой ребята могут узнать о самых востребованных специальностях в республике, оценить свои силы и сделать правильный выбор.
Сегодня, кстати, состоится самый интересный момент компетенции «Аэрокосмическая инженерия», где ребята будут запускать спроектированные и сделанные собственными руками ракеты.
А завтра на торжественном закрытии II регионального чемпионата JuniorSkills назовут имена победителей и призеров.
Фото Максима Васильева: «Мобильная робототехника» — одна из самых популярных и любимых школьниками компетенций на чемпионате JuniorSkills.
Один Ответ
Помнится раньше всем классов в колхоз и на ферму… Теперь всем классом роботов мастерят… Разницы не вижу. А ПРОФЕССИЯ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ТЕСНО ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. Чтобы стать профессионалом, нужно закончить три университета — Дед, Отец, Сын и Внук будет уже прфессионалом. Так что не нужно так несерьезно подходить к проблеме…