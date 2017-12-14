Школьники Чувашии делают первые шаги в профессию

Проводят опыты и мастерят роботов

Сегодня — последний соревновательный день II регионального чемпионата JuniorSkills, стартовавшего во вторник в Чебоксарах.

Напомним, уже третий день более 80 школьников из образовательных организаций республики соревнуются за право быть лучшими в таких компетенциях как «Мобильная робототехника», «Аэрокосмическая инженерия», «Сетевое и системное администрирование», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Как сообщают организаторы чемпионата — Минобразования республики и центр внешкольной работы «Эткер», состязания проходят в детском технопарке «Кванториум» Дворца детского (юношеского) творчества и на базе Межрегионального центра компетенций — Чебоксарского электромеханического колледжа. Работу юниоров оценивают полсотни экспертов, профессионалов в своей компетенции.

Кроме состязаний ребята участвуют в мастер-классах, встречаются с победителями национального и регионального (открытого) чемпионата WorldSkills Russia. А в мраморном зале дворца детского творчества для них организована интерактивная выставка «Город профессий», на которой ребята могут узнать о самых востребованных специальностях в республике, оценить свои силы и сделать правильный выбор.

Сегодня, кстати, состоится самый интересный момент компетенции «Аэрокосмическая инженерия», где ребята будут запускать спроектированные и сделанные собственными руками ракеты.

А завтра на торжественном закрытии II регионального чемпионата JuniorSkills назовут имена победителей и призеров.

Фото Максима Васильева: «Мобильная робототехника» — одна из самых популярных и любимых школьниками компетенций на чемпионате JuniorSkills.