На ЕГЭ — снова через сочинение

А девятиклассникам впервые предстоит собеседование по русскому языку

Учебный год не достиг и середины, а подготовка к Государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах уже началась. В Чувашии, как и во всей России, ученики 11-х классов написали итоговое сочинение. Напомним, в школах оно введено с 2014-2015 учебного года, и именно его успешное написание является допуском к прохождению Государственной итоговой аттестации.

Никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет, заявили на прямой отраслевой линии Минобразования Чувашии, которая прошла на днях в режиме онлайн в Доме правительства.

Темой для обсуждения в прямом эфире стали вопросы проведения ГИА в 11-х и 9-х классах. И первое, о чем заговорили, это как раз о сочинении.

Бонус — до 10 баллов

Тема написания сочинения остается актуальной, поскольку ребята смогут повторить попытку достигнуть успеха в этом деле еще в феврале и мае 2018 года (поэтому апелляция здесь не предусмотрена). «Такая возможность будет предоставлена несчастливым обладателям незачета, изгнанным из аудитории за нарушение порядка, и тем, кто не смог явиться по уважительным причинам», — пояснила заместитель министра образования и молодежной политики республики Алевтина Федорова.

Напоминаем, что, как и в прошлые годы, работа оценивается двумя величинами: зачет и незачет. Проверку по этой системе осуществляет комиссия, созданная в самом образовательном учреждении.

«Вообще о качестве сочинения судят по пяти критериям, так можно получить самую высокую оценку. А для того, чтобы просто получить зачет, необходимо иметь положительный результат по трем критериям: соответствие теме, литературная аргументация и объем. Что касается объема, то рекомендуемый — 350 слов, а минимальный — 250 слов. Если меньше, работа даже не рассматривается», — сказал начальник отдела оценки качества образования Регионального центра оценки качества общего образования Антон Кузнецов.

Добавим, что для ребят с ограниченными возможностями и для тех, кто пребывает в местах лишения свободы, предусмотрен иной род проверки знаний — изложение.

При поступлении в вузы сочинение рассматривается в ряду индивидуальных достижений абитуриентов и может принести до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

5,4 тысячи одиннадцатиклассников Чувашии писали в этом году итоговое сочинение

Пока апробация

Естественно, много вопросов поступило на прямую линию по поводу нового испытания для девятиклассников — собеседования по русскому языку.

Минобрнауки утвердило даты проведения апробации устного собеседования в 9-м классе — с 14 по 16 февраля 2018 года.

«Хочу подчеркнуть, что на сей раз это будет лишь апробация, которая не будет влиять на допуск к ГИА. Сейчас речь идет о том, чтобы посмотреть, насколько наши ребята готовы прочесть текст, пересказать его (думаю, что даже для тех, для кого русский язык — не родной, это не проблема), — уточнила директор Регионального центра оценки качества общего образования Галина Арзамасцева. — Затем ученик будет отвечать на вопросы либо в компьютерной форме, либо в разговоре с экзаменатором-собеседником. В нашей республике, Чувашии, мы уже успешно апробировали обе формы. Ребятам, надо сказать, они понравились. Учителям это тоже показалось интересным. Поэтому, думаю, сложностей не предвидится и волноваться не стоит». Как в итоге будет выглядеть эта часть, решается сейчас на федеральном уровне.

Устное собеседование будет проходить в школах и оцениваться в формате: зачет и незачет. Общее количество баллов за всю работу — 19. Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 и более баллов.

Слухи сильно преувеличены

Немало вопросов было посвящено тревожным слухам, витающим вокруг предстоящих ЕГЭ и ОГЭ.

К примеру, одна из мам была обеспокоена тем, что у девятиклассников число экзаменов увеличилось до пяти. Нет, ответили ей, как и раньше, предусмотрено только четыре экзамена: русский язык, математика и два — по выбору. А под пятым в слухах, видимо, подразумевалось устное собеседование по русскому языку.

Также не предусмотрены новые обязательные предметы в форме ЕГЭ. Да, ведется речь об английском языке, но пока это проект. И если решат его реализовать, он все равно сначала пройдет апробацию.

Прозвучал и такой вопрос: можно ли ребенку записаться сразу и на профильный, и на базовый экзамены по математике? Можно, как и раньше. Но есть нюансы. Если ученик успешно сдал минимальный порог по математике профильной, то он получит аттестат. А пересдать математику профильную в случае необходимости для поступления в вуз сможет только на следующий год.

К слову, о числе экзаменов. «Уважаемые мамы и папы выпускников 11-х классов. Напоминаю, что ваш ребенок может подать заявления в пять вузов на три специальности.

Не исключено, что к регистрации на Единый госэкзамен (до 1 февраля) он пока с профессией окончательно не определился и разброс интересов у него достаточно обширный — от технических до гуманитарных. Поэтому в заявлении советую зафиксировать как можно больше экзаменов, разрешено до девяти. И когда ближе к сдаче ЕГЭ он уже поймет, что все-таки ему по душе, на «ненужные» экзамены он имеет право не прийти, ничего ему за это не будет», — сказала Галина Арзамасцева.

Участники прямой линии напомнили также о том, что результаты ЕГЭ действуют 4 года, начиная со следующего за сдачей ЕГЭ. При этом, если человек сдавал Единый госэкзамен не один год, при поступлении в вуз засчитываются наилучшие результаты. Но только не в случае с сочинением. Если вы планируете писать его и в следующем году, то при поступлении в вуз учитывается только последний результат.

И наконец, преподаватель одного из профколледжей поинтересовался, могут ли студенты и выпускники учреждений СПО сдавать ЕГЭ не только на досрочном этапе. И, как оказалось, для них существует еще одна возможность сдать экзамен — в резервные дни основного этапа.

К СВЕДЕНИЮ

Досрочный период ЕГЭ-2018 стартует 21 марта сдачей географии, информатики и ИКТ. Основной этап — 28 мая сдачей тех же предметов.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: В этом году бланки ЕГЭ будут печатать прямо в экзаменационных аудиториях. Печать комплекта для одного выпускника займет от 20 до 30 секунд, сообщают в Рособрнадзоре.