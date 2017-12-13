«Зеленые» инновации

Вчера Михаил Игнатьев в Москве принял участие в итоговом событии Года экологии в России — в мероприятиях Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

На площадке «ЭКОТЕХ» для решения вопросов экологически устойчивого развития планеты, презентации инновационных экологических разработок и обмена опытом по развитию «зеленых» технологий собрались представители международного и российского научного и бизнес-сообщества, крупнейших организаций по защите окружающей среды, технологические лидеры и новаторы. Как отмечают организаторы форума, цель «ЭКОТЕХ» — концентрация усилий для системного решения вопросов благополучия планеты.

На полях форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Кабинетом Министров Чувашии и акционерным обществом «Химпром» в рамках выполнения мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.