Девятый ФАП

Подарок к Новому году жителям деревни Старые Атаи будет помниться долго. В самом центре поселения открылся новый модульный ФАП, где прием будет проводить уважаемый сельчанами фельдшер Полина Маламайкина. Почти полтысячи жителей, среди которых 45 детей и подростков, теперь обеспечены медицинской помощью шаговой доступности.

Прием врача, прививки, процедуры, инъекции — ФАП полностью оборудован не только для доврачебного приема, но и для лечения пациентов. Кроме того, что очень важно, здесь есть комната для хранения лекарственных препаратов, а это значит, что с рецептом, полученным от врача, сельчанам не нужно будет ездить в аптеки Красных Четай. Все медикаменты они получат на месте.

Прием терапевта и узких специалистов здесь будет вестись по графику: новый ФАП прикреплен к Санкинскому отделению врача общей практики Красночетайской центральной районной больницы.