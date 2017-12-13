Как оздоровить тракторный

В Москве состоялось заседание подгрупп Межведомственной координационной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования предприятий концерна «Тракторные заводы» под руководством заместителя министра промышленности и торговли России Александра Морозова. В заседании участвовал вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин.

В составе группы также представители Минтруда России, ВЭБа и «Ростеха». Ею разработана и реализуется дорожная карта по оздоровлению предприятий концерна. Как уже сообщалось, в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина и председателя Правительства Дмитрия Медведева принято решение по передаче предприятий концерна в управление госкорпорации «Ростех». Это позволит решить ключевые задачи, прежде всего поддержание производственной и социальной стабильности на предприятиях, предусматривающее предотвращение остановки или сбоев производства, сохранение производственного цикла предприятий концерна и номенклатуры выпускаемой продукции, сохранение рабочих мест и обеспечение своевременной оплаты труда работникам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Социальную и производственную стабильность в концерне теперь обеспечивает «Ростех». Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов уверен, что план финансового оздоровления «Тракторных заводов» сработает.