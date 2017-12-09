В Чувашии обсуждают Стратегию социально-экономического развития до 2035 года

Проект Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года обсудили сегодня в Доме Правительства на заседании Экономического совета при Главе Чувашской Республики и Совета по модернизации и технологическому развитию экономики Чувашской Республики.

Данный документ – базовый для долгосрочного развития региона, рассказал, открывая совещание, Михаил Игнатьев. Стратегия направлена на достижение устойчивого роста экономики, повышение ее конкурентоспособности.

Проект документа представил собравшимся заместитель Председателя Кабинета Министров, министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Стратегия – 2035 станет логическим продолжением Стратегии до 2020 года, объяснил он, и главные ее ориентиры — увеличение численности населения и его благополучия.

Среди наиболее важных аспектов Стратегии министр назвал повышение конкурентоспособности экономики, повсеместное внедрение цифровых систем и роботизации производств. Пристальное внимание будет уделено образованию, экологии региона, здравоохранению, высокотехнологичному агропромышленному комплексу, транспортному комплексу и другим сферам. В итоге, продолжил Аврелькин, ожидается качественный рост ряда экономических показателей: производительности труда, реальной заработной платы, валового регионального продукта, объема инвестиций в основной капитал…

Своим видением документа поделились на заседании представители предпринимательского сообщества — Председатель регионального отделения «Союза машиностроителей России» Игорь Гиске, президент Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорь Кустарин, генеральный директор Научно-производственного центра «Кейсистемс-Безопасность» Сергей Сергеев, председатель Совета директоров предприятия «ЭКРА» Андрей Фурашов.

Подводя итоги встречи, Михаил Игнатьев дал поручение доработать проект Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года с учетом прозвучавших замечаний. Повторно документ будет рассмотрен на заседании Кабинета Министров в январе будущего года.

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