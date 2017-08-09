На водоемах прошла птичья перепись

«Урожайным» оказалось нынешнее лето для водоплавающей птицы. Ее прирост составил более 14,8 проц. к уровню прошлого года.

Такую цифру называют инспекторы КУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, которые проводили учет численности водоплавающей птицы по выводкам. Это мероприятие включено в план Минприроды Чувашии по мониторингу за состоянием охотничьих ресурсов на территории республики, а проходило оно почти месяц — с 15 июня по 10 июля.

В абсолютном выражении специалисты насчитали на водоемах республики (за исключением особо охраняемых территорий федерального значения) 29970 пернатых. В основном попадались кряква, чирки, лысуха, гоголи и широконоска.