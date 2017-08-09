Урожайность — 30 центнеров

В республике набирает темп уборка урожая. По данным Минсельхоза на 7 августа, зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади более 1300 гектаров. Комбайны вышли на поля в девяти районах.

По традиции одними из первых приступили к уборке в Яльчикском районе, где скошено более 900 гектаров. На второй сотне гектаров работают хлеборобы Порецкого, Красноармейского районов. По предварительной прикидке, средняя урожайность зерна по республике составляет 30 центнеров с гектара против 25 в прошлом году.

Одновременно в ряде районов приступили к уборке картофеля. Его урожайность – 204 центнера, тогда как в 2016 году в это время выходило 217 центнеров.