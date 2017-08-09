Зрители выбрали, что посмотреть в «Ночь кино»

ОТ ПОДВИГА И КОСМОСА ДО КУХНИ И СКАЗКИ

В День российского кино, 27 августа, на двух тысячах площадок в городах и селах России пройдет «Ночь кино».

Это уже становится традицией — акция Фонда кино и Министерства культуры Российской Федерации состоится во второй раз. И во второй раз фильмы выбирали сами зрители.

Всероссийское голосование, которое проходило на портале информационного агентства ТАСС, завершено. Для акции «Ночь кино-2017» отобраны три полнометражных художественных фильма и один анимационный. Это «Кухня: Последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопа, а также «Снежная королева-3: Огонь и лед» Алексея Цицилина.

«Ночь кино» стартует во всех регионах России поздно вечером, ее начало в 20.00 по местному времени. Фильмы будут демонстрироваться на открытых площадках, вход на сеансы свободный. В Чебоксарах такой площадкой станет территория Государственной киностудии «Чувашкино» и архива электронной документации (проспект Ивана Яковлева, дом 12а).