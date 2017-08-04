Студенческий билет в большую жизнь

МОЛОДЕЖЬ С ТРЕПЕТОМ ЖДЕТ ЗАВЕТНЫХ СПИСКОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Завершается прием абитуриентов в высшие учебные заведения на бюджетные места по очной форме обучения. Основная часть таких мест (92,5 проц.) сосредоточена в трех ведущих вузах республики — ЧГУ имени И.Н. Ульянова, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и Чувашской госсельхозакадемии.

13 вузов

28 учреждений среднего профобразования

ведут в Чувашии прием абитуриентов на 2017–2018 учебный год

В минувшую субботу, 29 июля, закончился этап приоритетного зачисления в вузы — для поступающих без вступительных испытаний, в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, а также так называемый целевой прием. К слову, целевое обучение все ведущие вузы республики практикуют весьма активно — для повышения качества подготовки будущих специалистов и решения кадрового дефицита. Муниципальные образования заключают договоры на целевую подготовку студентов. «В этом случае работодатель берет под опеку будущих сотрудников, организует для них практику, обеспечивает дополнительной стипендией», — поясняет ректор ЧГУ Андрей Александров.

«Кроме того, в рамках договоренностей с Минобразования Чувашии до студентов выпускных курсов доводится информация о том, какие вакансии в каких школах республики есть. Молодые люди могут уже в стенах вуза выбрать будущее место работы», — вторит коллеге ректор ЧГПУ Владимир Иванов. Квоту на целевой прием вузы успешно закрыли, а в Чувашской сельхозакадемии, по словам председателя приемной комиссии Надежды Алтыновой, число заявлений и соответственно поступивших по этой форме обучения выросло в этом году более чем в два раза!

Впрочем, особых неожиданностей эта приемная кампания не принесла. «Опять ребята стремятся выучиться на юристов и экономистов. Однако радует, что все больше становится желающих получить инженерно-техническое образование, на специальности «строительство зданий и сооружений», например, конкурс достиг 16 человек на место», — рассказал корреспонденту «СЧ» председатель приемной комиссии ЧГУ Николай Петров. А еще, что любопытно, в ЧГУ в этом году увеличилось число абитуриентов-иностранцев, особенно из стран Ближнего Востока. В сельхозакадемии в свою очередь огромное количество заявлений от стремящихся стать ветеринарами, освоить землеустройство и кадастр, а также эксплуатацию транспортно-технологических средств и комплексов.

Еще, по данным Минобразования Чувашии, особой популярностью у абитуриентов пользуются такие специальности высшего образования, как электроэнергетика и электротехника, лингвистика, государственное и муниципальное управление, менеджмент.

Возможности для получения бесплатного образования вполне реальны. Так, в Чувашском госуниверситете выделено 1280 бюджетных мест, что составляет 45,7 проц. от общего количества бюджетных мест в масштабах республики, в педагогическом университете — 739 мест (29,4 проц.), в сельскохозяйственной академии — 571 (20,4 проц.).

3 августа стартовало зачисление по общему конкурсу. На первом этапе должны быть заполнены 80 проц. от имеющихся бюджетных мест. 8 августа — второй этап, это последний день выхода приказа о зачислении на бюджетные места до 100 проц. заполнения квоты.

Впереди у будущих первокурсников прекрасная пора студенчества. Еще нет серьезных проблем и обязательств. Но зато есть неуемная жажда жизни, много сил, энергии и огромное желание, что называется, «объять необъятное». Перед тобой открыты все двери. Но вот что огорчает. Серьезную проблему поднял в ходе недавней рабочей встречи с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым ректор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Владимир Иванов. Он посетовал, что студенты, поступившие в вуз на бюджетные места, не всегда справляются с учебной программой, и их вынужденно отчисляют. «С одной стороны, мы теряем деньги из бюджета. С другой, переводя студента, который учился на внебюджетной основе, на бюджет, теряем средства и в этом случае», — заметил он и обратил внимание на необходимость появления обязательств у студента, который получает образование за счет государства.

КСТАТИ

В техникумах и колледжах предусмотрено 7664 бюджетных места. Здесь прием заявлений на очную форму получения образования завершается 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября.

Среди специальностей среднего профессионального образования более востребованы информационные системы и программирование, банковское дело, экономика и бухгалтерский учет, пожарная безопасность, организация и защита информации, компьютерные системы и программирование, дошкольное образование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений; среди профессий — повар, кондитер, автомеханик, сварщик.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: А для абитуриентов, поступающих на платные места, приемная кампания еще далека от завершения.