Мы должны верить в завтрашний день

Глава республики Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного управления СК России по Чувашии, где обсуждались итоги работы по обеспечению исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве за минувшее полугодие.

Он отметил, что эффективное взаимодействие Следственного управления СКР с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, прокуратурой, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, многогранная деятельность по обеспечению верховенства закона, укреплению основ государственности и правопорядка являются залогом сохранения в республике стабильной общественно-политической обстановки.

«Мы многое сделали для создания благоприятных условий для развития бизнеса, — отметил руководитель региона. — По итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, которая формируется АСИ, общественными организациями «Деловая Россия» и «Опора России», ТПП, Чувашская Республика в 2017 году заняла второе место среди 85 субъектов федерации».

Отмечен им еще один значимый показатель — уменьшение количества зарегистрированных преступлений против личности, увеличение раскрываемости преступлений, повышение качества материалов уголовных дел, направляемых в суд.

Михаил Игнатьев также акцентировал внимание на том, что противодействие коррупционным правонарушениям в республике проводится по единым строгим требованиям закона, вне зависимости от должностного положения виновных лиц. Большое внимание уделяется ликвидации задолженности по зарплате.

Глава республики поблагодарил сотрудников СУ СКР, представителей других правоохранительных структур за оперативное реагирование на вызовы времени, профессионализм и принципиальность, ответственность и верность служебному долгу. И подчеркнул: «Мы должны стремиться к тому, чтобы у каждого жителя Чувашской Республики была уверенность в завтрашнем дне».

На заседании коллегии руководитель Следственного управления СКР Александр Мигушов, прокурор республики Василий Пословский, министр МВД по Чувашии Сергей Неяскин поделились мыслями, как сделать совместную работу по борьбе с преступностью, охране правопорядка еще более эффективной. Об этом — в одном из ближайших номеров газеты.

Фото cap.ru: На заседании коллегии были озвучены не только положительные наработки по укреплению законности и правопорядка, но и «тревожные моменты».