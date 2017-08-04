Спроси напрямую у министра

В Чувашии, как и в России в целом, стартовал сбор вопросов к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой.

Отвечать на них глава федерального ведомства будет 30 августа текущего года в рамках Общероссийского родительского собрания с участием родителей, учителей, а также представителей общественности, которых волнуют перспективы развития системы школьного образования.

Пройдет оно в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за ходом собрания можно будет из любой точки страны и мира.

Как сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии, задать свой вопрос Ольге Васильевой можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». Вопросы, заданные через сайт, тоже найдут свое отражение в ответах министра.