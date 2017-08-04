Утвержден окончательный порядок расчета за общедомовые нужды

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЧЕТЧИК

На днях вступает в силу федеральный закон, касающийся изменений при определении платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. В этом законе закреплен приоритет показаний приборов учета над установленными нормативами при начислении ОДН.

Как пояснил на брифинге заместитель руководителя Госжилинспекции Чувашии Александр Юркин, собственники сами, на общем собрании, вправе выбрать один из способов расчета, предлагаемых законом. Есть вариант платить исходя из среднемесячного потребления коммунальных услуг с последующей корректировкой по показаниям общедомовых приборов учета. А можно, не мудрствуя лукаво, заявить: «Будем сразу рассчитываться, исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета». Если же собственники не устраивают собрания и никакого решения не принимают, то управляющая организация должна начислить им плату за ОДН по нормативу с последующим перерасчетом по показаниям общедомового счетчика. Улавливаете? Во всех случаях последнее слово за счетчиком.

А сколько шума и недовольства было в начале года, в связи с изъятием ОДН из раздела «коммунальные услуги» в наших квитанциях по квартплате и последующим включением в жилищные услуги! Это безобидное, на первый взгляд, решение федеральных чиновников вдруг повлекло перемену в привычном порядке расчета — по общедомовому счетчику, где он есть, а если такового нет, то по нормативу. Почему-то сначала поставили в приоритет норматив — и народ в некоторых регионах стал возмущаться резким ростом платежей за ОДН.

В Чувашии нормативы тоже были высокие, поэтому от жителей многоэтажек посыпались жалобы в жилинспекцию. Затем из Белокаменной пришло предписание регионам — пересчитать нормативы. В Чувашии их заметно снизили, и тогда недовольство проявили управляющие организации. Ведь с «ресурсниками» им предстояло рассчитываться по счетчику, а не по низким нормативам, и все, что сверх норматива насчитал общедомовой прибор учета, подлежало возмещению из кармана самой управляющей организации. Это вполне могло привести ее к банкротству.

И вот здравый смысл восторжествовал — счетчик признан авторитетом. «В нашей республике уже более половины жителей многоквартирных домов приняли решение рассчитываться по фактическим показаниям счетчиков», — сообщил представитель жилинспекции. «А общедомовыми приборами учета оснащено 98–99 проц. многоквартирного жилья, то есть все оно, за исключением ветхих и аварийных домов», — уточнила заместитель руководителя Госслужбы ЧР по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова.