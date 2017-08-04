Белые голуби, солнце после дождя и коллекция значков

В СОЧИ МОЛОДЕЖЬ ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО РАЗВЛЕЧЕНИЯ, НО И СЕРЬЕЗНЫЕ ДИСКУССИИ

Сфотографироваться с живым хорьком Шуриком, одним из символов грядущего XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ознакомиться с тематической фотовыставкой, полистать книгу воспоминаний «Мое сердце с тобой, фестиваль», поговорить за круглым столом об экологии планеты и информационном пространстве… Все это можно было сделать на прошедшей в Чебоксарах ярмарке молодежных инициатив.

Организаторы мероприятия приготовили гостям шикарный сюрприз — возможность пообщаться с участниками молодежных фестивалей прошлых лет. Среди них был Валерий Андреев, ныне ректор Чебоксарского кооперативного института, а в 1980-е — молодой комсомольский работник, командированный в Москву для подготовки фестиваля. Распознать в нем члена советской делегации было довольно просто: на шее Валерия Витальевича на простенькой бечевке висел бейдж участника фестиваля-85. Все как тогда, в молодости.

А чуть раньше Андреев успел встретиться с обозревателем «Советской Чувашии» и рассказать, какие фестивальные воспоминания до сих пор греют его душу.

70 лет назад впервые состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

60 лет назад наша страна первый раз распахнула двери перед молодежью всей планеты: в 1957 году фестиваль прошел в Москве

…В Москву 26-летнего молодого человека, заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы Чувашского обкома ВЛКСМ, отправили месяца за четыре до фестиваля с задачей организовать работу одного из интерклубов, что базировался в ДК Московского завода автоматизированных линий в Ждановском районе города. Что, в общем-то, не освобождало его от труда по основному месту работы. А если учесть, что только-только, в 1984-м, у него родилась дочка, помотаться между Москвой и Чебоксарами пришлось порядочно.

Уже во время фестиваля у команды интерклуба появились другие заботы: организовывать встречи с делегациями, известными людьми, проводить дискуссии, встречи, концерты… Все мероприятия, как правило, проходили вечерами, и после их завершения еще нужно было осматривать и «сдавать» свой объект — ДК. День для ребят заканчивался во втором часу ночи, а значит, никаких тебе фестивальных развлечений — разве что коллеги из других интерклубов пригласят на дневные встречи. И все же на вопрос «Было ли тяжело?» Валерий Витальевич отвечает: «Нет». Сложно было лишь из-за большой ответственности за страну, говорит он. Нужно было показать Советский Союз с положительной стороны, рассказать о происходящих в государстве переменах, а заодно правильно объяснить иностранцам, что значили популярные в то время понятия «гласность», «перестройка»…

Но помимо рабочих будней было открытие фестиваля, когда в обложенной тучами столице солнце выглянуло прямо над Лужниками, были белые голуби, которых перед началом работы интерклуба собирали по голубятням всей Москвы… Были коллеги, с которыми удалось подружиться: один из них, Реджеп Тангрикулиев, и сегодня в памяти. Правда, найти делегата из Туркмении пока никак не удается.

Как-то неподалеку от дома культуры стали собираться фарцовщики, и лишь бравые спортивные ребята смогли объяснить им, что для них нет места в фестивальной столице. Дважды пришлось организовывать встречи с американским певцом и киноактером Дином Ридом. После одной из них, вспоминает ректор, уважаемый гость стал недвусмысленно намекать на «русскую беленькую» и все никак не мог поверить, что его не разыгрывают, говоря о сухом законе.

До сих пор в памяти фалериста (коллекционера значков) Андреева пилотки, на которые его собратья по увлечению цепляли значки на обмен. Пополнил в те дни и он свою коллекцию. Но однажды погоня за значками поставила его в неловкое положение. «Прихожу как-то в гостиницу «Колос» на ВДНХ, а в холле делегация из КНДР. Все похожие, в синей форме с воротниками-стоечками, на груди по небольшому развевающемуся флагу, — вспоминает Валерий Витальевич. — Стал у них просить поменяться значками. Так ребята прямо в лице изменились: нет, мол, вы что? Потом уже выяснилось: значок с портретом Ким Ир Сена в Северной Корее вручается при рождении, и отдать его или потерять — почти преступление».

Собранную во время фестиваля коллекцию значков ректор института и сегодня хранит в своем личном архиве. Как хранит он газету Советского подготовительного комитета фестиваля, благодарности от этого же комитета и ЦК ВЛКСМ, вымпел и значок из своего интерклуба, всевозможные приглашения, билеты и программки… Не менее ценный фестивальный раритет в копилке руководителя вуза — политическая карта мира. Рассматривая десятки подписей делегатов из Вьетнама, Испании, Китая и других точек мира на флагах стран-участниц, он предполагает: «Возможно, эти люди тоже помнят о фестивале и рассказывают кому-то про 85-й год».

На вопрос, как вообще удалось столько всего сохранить с тех времен, Андреев отвечает: будучи историком, смог оценить масштаб мероприятия и понять — такого в его жизни больше может и не случиться. Потому и сберег все, что напоминает о фестивале молодежи.

С собой в столицу Чувашии комсомольский работник увез также несколько символов фестиваля — небольшие куклы Катюши, хоть и предполагал, что в нашем городе их тоже можно купить. В итоге в Чебоксарах они в продажу так и не поступили, а знакомым и друзьям Валерия подарки все же достались. Любимой дочке папа привез другую куклу Катюшу — большую, в русском народном костюме и кокошнике.

«Фестиваль — это не только песни и пляски, — вырвавшись из пелены воспоминаний, вдруг серьезнеет Валерий Андреев. — Участникам будущего фестиваля, — объясняет он, — нужно готовиться к серьезным дискуссиям, иметь свой взгляд на происходящие в мире глобальные процессы, уметь обосновывать, к примеру, слова лозунга «мы боремся против империализма»…

Фото автора: «Фестиваль молодежи и студентов — одно из самых памятных событий в моей жизни», — признается Валерий Андреев.