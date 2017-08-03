Как оформить «материнский» дом

У нашей семьи есть земельный участок, он оформлен на жену. После рождения второго сына мы получили материнский капитал и построили на эти деньги жилой дом. Как нам теперь его оформить? Я слышал, что регистрируется он на всех членов семьи.

С уважением, Олег Смирнов, Чебоксары.

Заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Анна Алексеева пояснила: государственная регистрация права собственности на созданный объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) возможна только в отношении правообладателя (собственника) земельного участка.

Поскольку земельный участок находится в собственности вашей супруги, зарегистрировать право собственности на жилой дом может только она. Зарегистрировать дом сразу в отношении всех членов семьи возможно только в случае, если земельный участок будет оформлен в их общую долевую собственность.

Таким образом, для выполнения нотариального обязательства по выделению долей в жилом помещении, приобретаемом с привлечением средств материнского капитала, необходимо оформить в общую долевую собственность всех членов семьи, включая несовершеннолетних детей, и земельный участок, и расположенный на нем дом.

В Управлении напоминают: заявление о государственной регистрации прав на жилой дом и другие документы должны быть представлены одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете, в рамках «одного окна».