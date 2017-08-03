Фестиваль тюрков

ОБЪЕДИНИТ РАЗНЫЕ НАРОДНОСТИ

Столица Чувашии примет участников Всероссийского фестиваля тюркских народов «Тюрки России», который продлится с 19 по 21 августа.

Проходить фестиваль будет в интерактивном формате сразу на нескольких площадках Чебоксар — в парках «Лакреевский лес» и имени А.Г. Николаева, в ДК «Салют» и так далее. А главной площадкой фестиваля станет Красная площадь, на которой состоится театрализованная церемония открытия фестиваля и пройдут концерты самодеятельных творческих коллективов из Татарстана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Омска, Алтайского края, Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Челябинской областей и, конечно же, Чувашии. Зрители и гости фестиваля познакомятся с культурой тюркских народов страны: ногайцев, кумыков, башкир, татар, казахов, калмыков, алтайцев, чувашей и других.

Важно отметить, что на праздник приглашены не только тюркские этносы. Среди гостей и носители бесермянских традиций (есть такая малая народность): фольклорный ансамбль «Азвесь крезь» из Удмуртии и ансамбль народного танца «Раздолье» из Липецка.

Фестивальные мероприятия завершит круглый стол «Традиционная культура тюркских народов в общекультурном российском пространстве», в котором примут участие представители научного сообщества, органов государственной власти, национальных общественных объединений, деятели культуры и искусства России и Чувашии, представители ведущих российских СМИ.

Несомненно, Всероссийский фестиваль тюркских народов «Тюрки России» обещает стать знаменательным и ярким событием в культурной жизни Чувашии, площадкой межкультурного диалога, прекрасным праздником единства. Проводится он при поддержке Министерства культуры России, Центра культуры народов России «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», администрации Чебоксар и Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

Фото cap.ru: История России — это история многовекового соседства славян и тюрков.