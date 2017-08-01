Дать воду, сберечь урожай

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОВОРИЛИ О НАСУЩНОМ

Одним из злободневных вопросов, поднятых на еженедельной планерке у Главы республики, стала ситуация с водоснабжением в Канаше.

Как сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Максим Иванов, с 29 июля в городе ограничено водоснабжение жилых домов, социальных объектов, организаций и предприятий. Причина — электроснабжающая организация из-за долгов ограничила подачу электроэнергии, из пяти насосов работают три, и вода из-за низкого давления в системе не доходит до 4-х и 5-х этажей. «Мы не можем допустить возникновения очагов различных инфекций. К вечеру доложите, что вода есть», — потребовал Михаил Игнатьев от руководителей коммунальных ведомств.

Обсудили на планерке и цены на овощи. Наибольший рост стоимости наблюдался в конце июня — начале июля. Цена картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была выше на 23%, моркови — на 20%, лук репчатый и вовсе был дороже в полтора раза. К счастью, сегодня цены немного снижаются.

«Урожай надо убрать, другого варианта у нас нет», — подчеркнул Михаил Игнатьев. А министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов сообщил в ответ, что в ряде хозяйств Чувашии сбор урожая уже начат. В Яльчикском и Цивильском районах убирают картофель, в Вурнарском — рыжик, масличную культуру. В Яльчикском районе вот-вот приступят к уборке гороха.

Реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в республике и сбору платежей от населения был посвящен второй вопрос повестки дня. Как сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Максим Иванов, всего в программу включено 5 тыс. 37 многоквартирных домов республики, и в этом году планируется отремонтировать 273 из них. Собираемость же средств по региону составляет 77%, и самые низкие показатели — в Шумерлинском, Алатырском и Цивильском районах. Впрочем, как добавила гендиректор Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олимпиада Епифанова, собираемость платежей год от года все же растет. Но есть и такие, кто не платил за капитальный ремонт ни разу, — всего в Чувашии около 37 тыс. подобных счетов.

Как озвучили главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска, в первом из двух городов на 2017 год запланирован капитальный ремонт 128 многоквартирных домов, во втором — 29. Но если Ольга Чепрасова уверенно заявила об окончании работ к 1 октября, то Алексей Ладыков конкретных сроков называть не стал. Объяснил, что не до конца еще отлажена система, когда подрядчики согласовывают смету на проводимые работы у экспертов. И это затягивает процесс.

Уже сегодня в Чебоксарах начинается чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, о готовности к которому также шла речь на планерке у Главы Чувашии. Данные соревнования республика принимает впервые, и к ним все готово, доложили Михаилу Игнатьеву.

Вне повестки собравшиеся обсудили случаи подозрительно активных продаж рецептурного препарата в одной из аптек Алатыря (240 упаковок поступило за полгода в эту аптеку, и всего 11 — в аптеки ГУП «Фармация» по всей остальной республике), долгое, месяца по три, нахождение в больницах маленьких детей из неблагополучных семей, отсутствие воды в некоторых квартирах Канаша. По всем вопросам Михаил Игнатьев высказал свое мнение и обозначил сроки для работы.

Фото fondkr24.ru: Как скоро дом капитально отремонтируют, зависит и от собираемости платежей.