Каждый приезд Андрияна Николаева в родную Чувашию был праздником

ПОРТРЕТ КОСМОНАВТА КЛЕИЛИ НА ТЕТРАДКИ

Вот-вот республика отпразднует большое событие — 55-летие первого полета в космос нашего героя-космонавта Андрияна Николаева. Прекрасно помню тот день, 11 августа 1962 года, когда я, будучи курсантом Горьковской специальной школы милиции МВД РСФСР, по радио услышал радостную весть о том, что наш земляк — в космосе.

На следующий день все центральные и областные газеты вышли с подробной информацией о поистине триумфальном событии, на первых полосах был портрет космонавта Николаева. Все эти снимки мы, курсанты из Чувашии, аккуратно вырезали из газет и приклеивали на обложку лекционных тетрадок, гордились тем, что Николаев — наш земляк. Ребята из других регионов постоянно расспрашивали о нем, сомневались, как выходец из простой крестьянской семьи смог стать третьим советским космонавтом. Мы тогда и сами толком ничего не знали о Николаеве и его родной деревне Шоршелы. Но мы искренне радовались за легендарного земляка, стремились быть похожими на него и учились еще лучше.

Узнав, что 2 сентября Андриян Николаев впервые после полета в космос приедет в Чувашию, я оставил все дела и поехал в Чебоксары. Весь проспект Ленина и улица Карла Маркса, а также прилегающие улицы были заполнены людьми. Всем хотелось, пусть мельком, но все же увидеть героя. Я кое-как пробрался до площади Ленина, и тут появился автомобиль «Чайка», с которого всех приветствовал наш покоритель космоса. Мы кричали «Ура», овации долго не смолкали.

Поднявшись на трибуну, космонавт № 3 рассказал притихнувшей разом многотысячной толпе о том, как их готовили к полету, как прошел его первый в жизни старт в просторы Вселенной. Говорил и о будущем космонавтики, о том, что планируются полеты на больших космических кораблях, межпланетные путешествия…

Закончив учебу, я вернулся в родную Чувашию. В Чебоксарах по роду службы не раз участвовал в обеспечении общественного порядка на встречах горожан с космонавтом Николаевым. Ведь каждый приезд космонавта в родную Чувашию для всех становился настоящим праздником.

Помню, как однажды Николаев приехал в Чувашский музыкально-драматический театр имени К.В. Иванова. Мы охраняли вход в театр. Приветствуя Героя СССР и руководство республики, мы отдали честь. И тут космонавт, улыбаясь, направился к нам, чтобы каждому пожать руку. Вот такой большой души был этот человек.

Потом видел Николаева на открытии памятника первому космонавту Юрию Гагарину в Чебоксарах. Людям так хотелось взглянуть на своего кумира, что нам пришлось освобождать путь для проезда его автомобиля. Был случай, когда мы сопровождали космонавтов Николаева и Быковского на дачу обкома партии. Вечером они играли в бильярд, а ночью бродили под звездами и, как положено космонавтам, беседовали о просторах Вселенной, о планетах…

С тех пор в космосе побывали сотни людей из многих стран мира, нынче полеты в космос уже привычны. Но я рад, что в жизни мне посчастливилось видеть космонавтов-первопроходцев, таких как Андриян Николаев, одно рукопожатие которого стало настоящим подарком судьбы.

Вениамин Иванов, подполковник милиции в отставке

Фото cap.ru: 2 сентября 1962 года. Тысячи чебоксарцев вышли встречать покорителя космоса.