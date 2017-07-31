Вопросы снижения размеров ущерба от чрезвычайной ситуации обсуждены на еженедельном совещании

Вопросы уборки нового урожая и снижения размеров ущерба от чрезвычайной ситуации обсуждены 31 июля в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств и муниципалитетов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов напомнил, что 28 июля подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Чувашии в связи с опасным природным явлением – переувлажнением почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур.

Из-за неблагоприятных погодных условий для роста сельскохозяйственных культур в районах республики задерживается начало уборки зерновых культур. По информации профильного министра, на минувшей неделе в Вурнарском районе приступили к уборке озимого рыжика, в Яльчикском районе вышли на сбор раннего картофеля. 1 августа в Яльчикском районе планируют выйти на уборку гороха.

Сергей Артамонов обратил внимание, что высокое содержание влаги в почве, которая нарушает процессы роста и развития растений, осложняет проведение полевых работ, заготовки кормов, вызывает снижение и гибель урожая.

Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в период вегетации имеются угрозы формирования щуплого зерна, закладки малого количества клубней картофеля и, как следствие, снижения валового сбора урожая основных сельскохозяйственных культур.

По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, наблюдается полегание посевов от ливневых дождей, сильного ветра и града. Полегание и повышенная влажность воздуха станут причинами развития черни колоса. Кроме того, на низинных участках и площадях с высоким залеганием грунтовых вод наблюдается застой воды, что затруднит проведение уборочных работ.

На всех культурах наблюдается массовое развитие тли, особенно на зернобобовых, овощах, многолетних травах и в садах.

Из-за неблагоприятных погодных условий и затягивающейся уборки яровых зерновых культур имеются риски проведения озимого сева в неоптимальные агротехнические сроки.

В ближайшее время будут прорабатываться вопросы, связанные со страховкой, финансовой и кредитной политикой, взаимодействия с банковскими структурами и финансирования расходов.

Глава республики Михаил Игнатьев призвал разработать четкий план мероприятий по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации. «Все зависит от сплоченного коллективного труда. Важен каждый час. Органы власти должны оказывать внимание и поддержку, чтобы аграрии без больших потерь собрали выращенный урожай», – подчеркнул он.

Руководитель региона обозначил дальнейшие задачи, в числе которых – максимальная подготовка зерносушилок к круглосуточному приему зерна, перевод на корма не дозревающих зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и подсолнуха, организация в городах ярмарок выходного дня, на которых потребители получат возможность покупать сельскохозяйственную продукцию напрямую у производителей, минуя посредников. «Руководители муниципалитетов должны организовать мобильные выездные группы на село, чтобы закупить продукцию у фермерских и личных подсобных хозяйств, которые не могут приехать в город, и организовать ее продажу на ярмарках выходного дня по схеме «производитель – покупатель», – обозначил Глава Чувашии. Это поможет селянам, а также даст возможность большему количеству горожан купить качественные домашние продукты по более низкой цене.

Также Глава республики обратил внимание государственных и муниципальных заказчиков на необходимость закупки плодоовощной продукции для нужд учреждений образования, здравоохранения и иных организаций социальной сферы без посредников, напрямую у сельхозпроизводителей.

Первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Инна Антонова отметила, что сезонный минимум цен на плодоовощную продукцию ожидается в сентябре.

«Необходимо делать достоверные прогнозы и доводить информацию о ценах до потребителей», – резюмировал Михаил Игнатьев.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики