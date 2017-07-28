Чувашский кадетский корпус будет самым современным и оснащенным в ПФО

ДОБРОЕ НАЧАЛО

В четверг с рабочим визитом в столице Чувашии побывал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин. Он принял участие в расширенном заседании Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, посетил нынешний корпус на улице К.В. Иванова в Чебоксарах, а также ознакомился с ходом строительства нового здания для чувашских кадетов за ДК тракторостроителей.

Заседание Попечительского совета вчера прошло впервые. На нем утвердили состав совета, обсудили вопросы строительства объектов кадетского корпуса, организации образовательного процесса, утвердили направления работы совета на ближайший год. В его состав вошли 19 человек. Среди них — военные, руководители крупных предприятий республики, представители органов власти, а также председатель ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. Сопредседатели совета — Глава Чувашии Михаил Игнатьев и заместитель полпреда Президента России в ПФО Игорь Паньшин. Получило поддержку и предложение Михаила Игнатьева включить в рабочую группу представителя СМИ.

«Наш с вами долг — укреплять силу Отечества и традиционные нравственные устои российского общества. Как отмечает Президент Владимир Путин, будущее мы должны строить на прочном фундаменте любви к Родине, родной земле, уважении к своей истории и традициям», — обратился Михаил Игнатьев к собравшимся. Он выразил слова благодарности в адрес Сергея Шойгу и Михаила Бабича, которые оказывают весомую поддержку в этой работе, а также российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.

Благодаря его финансовым возможностям будет построен спальный корпус на сумму 180 млн рублей. Михаил Игнатьев также добавил, что в планах благотворителя не только строительство спального корпуса, но и дальнейшее шефство над кадетской школой.

ДОСЛОВНО

Игорь Паньшин, заместитель полпреда Президента РФ в ПФО:

— По инициативе Полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича на территории округа идет создание кадетских корпусов. Чувашский корпус стал шестым. Сегодня мы побывали в старом здании кадетской школы, построенном еще в 1932 году. И понимаем, что на данном этапе в него средства вкладывать нецелесообразно. На площадке по строительству нового здания кадетского корпуса все идет по плану, сроки соблюдаются. Это будет самый современный по проекту и оснащению кадетский корпус.

«Мы встречались и с родителями, и с общественниками — все настроены на ввод кадетской школы в эксплуатацию. Средства выделены, никаких сомнений у меня нет», — отметил Михаил Игнатьев. Он также назвал неосновательными доводы некоторых людей, которые хотят «расшатать ситуацию». Разговоры про то, что под кадетский корпус будет вырубаться роща, не более чем домыслы. Лес «Шупашкар» приведут в порядок, уберут лишь сорные деревья.

В своем выступлении Игорь Паньшин рассказал о реализуемом в ПФО с 2013 года проекте «КаДетство». Пять кадетских корпусов в Поволжье уже созданы. За Чувашским кадетским корпусом от Минобороны закреплены Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» и две войсковые части, дислоцированные в Нижегородской области. «В каждом субъекте ПФО должен быть кадетский корпус. Такую задачу ставит полномочный представитель Президента в ПФО, — сообщил Паньшин. — За пять лет проекта мы уже видим хорошую динамику: начиная от результатов сдачи ЕГЭ до поступления в профильные военные вузы. Среди таких выпускников тех, кто оказывается за бортом, практически нет. Мы понимаем, что проект направлен в том числе на социально незащищенных детей. Доля детей-сирот в кадетских корпусах составляет 11 проц. Отзывы только хорошие. От родителей — только слова благодарности. Год от года растет и конкурс в такие учебные заведения».

Министр образования и молодежной политики Юрий Исаев пояснил, как будет строиться новый кадетский корпус. В августе 2018 года должно быть завершено строительство основного здания, на втором этапе построят спальный корпус. На 2018-2019 годы запланировано строительство ледового катка.

Строители уже приступили к работе. Ежедневно на стройплощадку выходят более 100 человек, задействовано 15 единиц техники.

— Настрой у вас какой? — поинтересовался Михаил Игнатьев у Андрея Александрова, директора ООО «Фирма «Старко».

— Конечно, боевой! Единственное пожелание — без лишней бюрократии обеспечить финансирование. Мы готовы работать даже в круглосуточном режиме.

Глава Чувашии подчеркнул необходимость соблюдения сроков и норм строительства. «Вопросы должны сниматься очень быстро», — обратился Михаил Игнатьев к должностным лицам с пожеланием не чинить бюрократических препятствий в ходе реализации проекта.

Со строительством корпуса новую жизнь получит и роща. Как рассказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, сейчас идет проектирование будущего парка. В ближайшие три года, заверяют городские власти, парк предстанет в совершенно ином виде.

Чувашскому кадетскому корпусу предстоит готовить мальчишек и девчонок для будущей службы в Воздушно-космических силах. Герой России Николай Гаврилов выразил надежду, что уже в скором времени чувашские кадеты смогут достойно пополнить ряды российских офицеров. Ведь ребятам есть с кого брать пример — Чувашия гордится именами Героев Советского Союза, прославленных летчиков А.В. Кочетова, Ф.Н. Орлова, М.Е. Ефимова, дважды Героя Социалистического Труда, министра авиационной промышленности СССР П.В. Дементьева, дважды Героя Советского Союза космонавта А.Г. Николаева.

— Кадетские корпуса сегодня очень востребованы, — заметил Игорь Паньшин. — Мы не создаем элитную школу. Мы берем в кадетский корпус пацанов из социально-неадаптированных семей, детей-сирот. Мы им даем возможность шагнуть в большую жизнь с хорошей образовательной базой. Пройдет немного времени, и мальчишки, в которых мы вкладываем и деньги, и душу, займут достойные места и на военной службе, и в рядах гражданских специалистов.

Затем заместитель полпреда Президента РФ в ПФО отправился в действующий Чувашский кадетский корпус. Вместе с директором заведения Татьяной Казаковой он прошелся по учебным кабинетам школы. Там ему продемонстрировали капсулу, которую заложат на строительстве нового корпуса в новоюжном районе. Эта церемония пройдет 8 августа при участии полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича. После чего Игорь Паньшин осмотрел стройплощадку за ДК Тракторостроителей.

Фото автора: 8 августа на месте будущего Чувашского кадетского корпуса заложат капсулу с посланием потомкам.