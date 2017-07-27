Огурцы в холодное лето

Нынешним аномальным летом сильно тормозят в росте и развитии огородные растения. Как известно, всеми любимый огурец предпочитает теплую влагу, а в холодные дождливые дни он страдает, снижается его иммунитет, появляется опасность поражения болезнями и насекомыми-вредителями. Особенно губительны для него ночные понижения температуры воздуха — ниже 10°С. Чем можно помочь огурцу?

При затяжной пасмурной погоде рекомендуют подкормку проводить по листьям. Для этого лучше использовать комплексные водорастворимые удобрения с микроэлементами в концентрации 0,1% (1 г удобрения на 1 л воды); после окончания похолодания — 0,2-0,3-процентный раствор комплексного удобрения или мочевины (0,2-0,5%) 2-3 раза с интервалом в несколько дней.

Поддержать иммунитет растений позволит опрыскивание молочной сывороткой. В ее составе присутствуют монокислые бактерии, которые подавляют деятельность возбудителей грибковых заболеваний и насыщают растения полезными веществами. Перед использованием сыворотку разводят в равном количестве с водой, затем нагревают состав до 25°С и опрыскивают огурцы. Дополнительно можно добавить хозяйственное мыло, это улучшит прилипание средства к листьям. Для достижения хорошего эффекта опрыскивание сывороткой проводят регулярно.

Против вредителей-насекомых помогут профилактические опрыскивания народными средствами. Например, настоем луковой шелухи. Вскипятить литровую банку сухой луковой шелухи в 2 л воды и настаивать ночь. Затем на 1 л процеженного лукового настоя добавить 4 л воды, опрыснуть листву и полить под корень. Обрабатывают 3 раза с частотой в 5 дней. Такая обработка позволяет уберечь растения от паутинного клеща.

Настой красного жгучего перца и табачной пыли отвратит тлю. На 10 л горячей (60°С) воды берут 30 г свежего нарезанного стручкового перца или 5-10 г сухого красного перца и 200 г табачной пыли и настаивают этот раствор в течение суток. Затем настой тщательно перемешивают и процеживают, добавляют в него 2 ст. ложки жидкого мыла и 2-3 ст. ложки древесной золы. Полученным составом опрыскивают растения раз в неделю.

Если же на верхней части листьев огурцов появляются и быстро расползаются желтые или бледные пятна, а на нижней появился сероватый налет, листья быстро коричневеют и засыхают, значит, растения заражены пероноспорозом. В таком случае нужно оборвать все нижние и больные листья, проредить посадки, внести калийное удобрение, полить растения под корень и прекратить поливы и подкормки на 5-6 дней. Опрыскать лианы контактными препаратами, типа «хома», медно-мыльной эмульсии (растворить в 10 л воды 200 г хозяйственного мыла и 20 г медного купороса).

Светлана Смирнова, Чебоксары

Фото 6cotok.boltai.com: Хороший эффект дают профилактические опрыскивания растений огурца настоями одуванчика, крапивы, полыни, чистотела.