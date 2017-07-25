Виновницей стала молния

Грозовые разряды чуть не лишили сельчан их домов. Пожары случились в Батыревском и Урмарском районах.

В селе Первомайское Батыревского района приблизительно в час ночи молния попала в сарай 71-летней пенсионерки. Огонь грозил спалить расположенный в двух метрах жилой дом. Однако пожарным удалось его спасти, информируют в Главном управлении МЧС России по Чувашии.

А в деревне Арабоси Урмарского района семья из пяти человек около двух часов ночи проснулась от сильного хлопка. 62-летний хозяин вышел во двор и увидел пламя на крыше дома. Мужчина позвонил по «01» и, пока ехали спасатели, стал сам тушить огонь из поливочного шланга. Прибывшие пожарные через десять минут окончательно погасили пламя. В результате дом спасен, лишь частично повреждена кровля здания.