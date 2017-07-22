22 июля — День работника торговли

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Торговля и общественное питание — важнейшие и стабильно развивающиеся отрасли экономики республики.

Правительство Чувашии уделяет большое внимание созданию условий для развития сферы торговли и решения важных задач по обеспечению населения необходимыми товарами.

Ежегодно в республике открывается более 350 объектов потребительского рынка, в отрасли создаются тысячи новых рабочих мест. Оказывается государственная поддержка развития потребительского рынка, магазинов «шаговой доступности», малых форм торговли. Это способствует расширению ассортимента предлагаемых товаров и повышению качества услуг, продвижению продукции местных товаропроизводителей.

Убежден, что и в дальнейшем вы будете совершенствовать свое профессиональное мастерство, успешно справляться с поставленными задачами.

Желаю всем работникам торговли успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев