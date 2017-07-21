Клещи и змеи вышли на «тропу войны»

ВОТ ПРИСОСАЛИСЬ!..

Только за период с 1 по 12 июля 75 жителей республики обратились в больницу по поводу присосавшихся к ним клещей, причем 33 из них дети, сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Всего же с начала сезона активности клещей зарегистрировано 474 случая их присасывания. Более 500 насекомых были исследованы в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, вируса клещевого энцефалита не обнаружено.

Напоминаем, что в разгар сезона сбора ягод, грибов сохраняется риск заражения другими опасными болезнями, которые передаются клещами. Будьте осторожны!

Берегитесь и змей. С начала лета уже 11 жителей Чувашии попали в больницу из-за укусов змей. Причем 9 — в отделение острых отравлений больницы скорой медицинской помощи. Как сообщила заведующая отделением, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава Чувашии Александра Прохоровская, основная масса пациентов поступила в течение последних двух недель.

«По состоянию на 19 июля в отделении острых отравлений БСМП находилось семь человек — шесть женщин и один мужчина. Со слов пациентов, пока стояла хорошая погода, многие отправились в лес или на приусадебные участки на сбор ягод, где и были укушены змеями. К счастью, ни один из случаев не был смертельным. В настоящее время у нас проходят лечение пациенты из Мариинско-Посадского, Красноармейского, Вурнарского, Чебоксарского районов. Общее состояние пациентов удовлетворительное. Прогноз благоприятный, однако им предстоит длительное лечение и реабилитация. Для сравнения, в 2016 году в Чувашии от укусов змей пострадало 16 человек», — отметила Александра Георгиевна.

Также от змей в этом сезоне пострадали двое детей. Они были госпитализированы в токсикологический центр городской детской больницы № 3.

«В настоящее время на лечении в больнице находится один ребенок — 12-летний мальчик из Новочебоксарска. На каникулах он отдыхал у бабушки в Мариинско-Посадском районе. Был укушен во время прогулки», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением городской детской больницы № 3 Александр Федоров.

КСТАТИ

В Чувашии распространен только один вид ядовитых змей — гадюки. Они не агрессивны, первыми не нападают, просто нужно быть внимательным и держаться от них подальше. А если уж гадюка все же укусила, срочно в больницу.

Фото cdn.tvc.ru: К сожалению, столкнуться с гадюкой можно не только в лесу, но и на дачном участке.