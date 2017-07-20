Снова со светом

Электроснабжение в районах Чувашии восстановлено — такое сообщение появилось на официальной интернет-страничке Главного управления МЧС России по Чувашии вчера в девять часов утра.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля в результате резкого ухудшения погодных условий, порывистого ветра и грозы произошли отключения электроэнергии в населенных пунктах Чебоксарского, Шумерлинского, Моргаушского, Аликовского, Канашского и Красноармейского районов, в городах Шумерля и Мариинский Посад. На местах аварий работали аварийно-восстановительные бригады и оперативные группы для оценки обстановки. В ремонтных работах были задействованы 44 человека и 9 единиц техники. И вот последствия разгула стихии преодолены.

Впрочем, уже к вечеру 18 июля электроснабжение было восстановлено во всех пострадавших населенных пунктах, за исключением деревни Полайкасы Красноармейского района, где обесточенными оказались десять дворов.