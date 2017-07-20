Чувашских спасателей проверили на слаженность действий

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…

В резервуаре с нефтепродуктами сдетонировала газовоздушная смесь,

и вспыхнул пожар. Пламя распространилось по всему предприятию… Такова была легенда учений МЧС, прошедших недавно в Чебоксарах.

К месту условного ЧП стянули все экстренные службы, туда же был направлен специальный аэромобильный отряд. В разбитый на месте полевой лагерь прибыл подвижный пункт управления. Таким образом было отработано взаимодействие оперативных служб при ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий. Учения стали заключительным этапом практических мероприятий, проводимых в рамках проверки ГУ МЧС России по Чувашии.

Днем раньше на плацу Главного управления проходил строевой смотр личного состава чувашского главка — комиссия не только наблюдала за занятиями по строевой подготовке, но и осмотрела «тревожные» сумки и средства индивидуальной защиты МЧСников.

«Спасатели Чувашии к выполнению задач по предназначению готовы», — подвел итог проверки председатель инспекторской комиссии Центрального регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям МЧС России полковник Валерий Крыгин.

Фото 21.mchs.gov.ru: Инспекторская комиссия не только оценила работу наших спасателей по ликвидации ЧС, но и проверила оснащение пожарно-спасательных подразделений в Чебоксарах, Цивильске и Канаше.