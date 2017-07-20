Расплата за поддельные купюры

Верховный Суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении жительницы Москвы за сбыт поддельных денежных купюр.

В мае этого года она была признана виновной в их хранении и сбыте. Суд установил, что летом 2014 года женщина, будучи в Чебоксарах, сделала небольшие покупки в двух магазинах одной из крупных торговых сетей. При этом за товар расплатилась заведомо поддельными купюрами номиналом 5000 рублей, а сдачу получила подлинными денежными знаками.

С учетом личности виновной и того, что она еще не отбыла наказание по предыдущему приговору, суд наказал ее тремя с половиной годами лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Москвичка не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке, указывая на его чрезмерную суровость и необходимость предоставления отсрочки отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда с учетом мнения прокуратуры республики оставила приговор без изменения.