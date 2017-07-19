Антирекорды середины июля

По информации, полученной из отдела пропаганды УГИБДД МВД по Чувашской Республике, в минувшие выходные произошло сразу 25 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек, 35 получили травмы. Полицейскими задержан 41 пьяный водитель.

Вечером 16 июля на западном подъезде к Чебоксарам нетрезвый 27-летний водитель БМВ 5201 спровоцировал аварию с участием еще четырех элитных автомобилей. Пострадали 5 человек, двоим потребовалась госпитализация. Ближе к 21 часу того же дня на этом же участке дороги еще один любитель выпить за рулем 65–летний водитель «Ниссан Максима» при выезде с обочины протаранил ехавший в попутном направлении «Ниссан Х-трейл». В результате чего кроссовер съехал в кювет, а его пассажирке потребовалась медицинская помощь.

Ранним утром 17 июля на автодороге А-151, вблизи Канаша, нетрезвый водитель «Лады Гранты» не избежал столкновения с автомобилем «Форд Фокус» с самарскими номерами. В результате двое пассажиров иномарки погибли, а 22-летний водитель и еще двое его спутников получили серьезные переломы и ушибы.

На этой же федеральной трассе в Цивильском районе пострадала пассажирка минивэна «Ситроен С4 Пикассо». Она на ходу выпала из салона автомобиля, после чего угодила на больничную койку.

Еще один человек, личность которого устанавливается, погиб под колесами микроавтобуса «Форд Транзит». Он пересекал автодорогу М-7 «Волга» на нерегулируемом пешеходном переходе, катя рядом с собой велосипед.

Курьезная ситуация с велосипедистами произошла на центральном пляже Чебоксар. Не поделили велодорожку молодой мужчина и взрослая женщина. Травмы получила представительница слабого пола.

Еще один случай с велосипедистом произошел в Ядринском районе. 14-летнего школьника сбила автоледи, управлявшая автомобилем ВАЗ-21140. У подростка открытая черепно-мозговая травма. Потребовалась срочная медицинская помощь.

Фото: Шансы уцелеть в такой аварии равны нулю.