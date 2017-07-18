Вплавь по Волге-реке

На прошлой неделе «СЧ» сообщала о мужчине, вознамерившемся ночью в спасательном жилете и с фонариком переплыть Волгу. У горе-пловца, к сожалению, нашлись последователи.

Как сообщают в поисково-спасательной службе ГКЧС Чувашии, 15 июля мужчина средних лет решил переплыть с Центрального пляжа Чебоксар на левый берег Волги. От помощи догнавших его спасателей пловец категорически отказался и добрался-таки до другого берега в сопровождении спасательного катера. А днем ранее покорять реку отправились два нетрезвых друга, отдыхавшие на пляже «Афанасьевский». Хорошо, что одна из родственниц тут же позвонила спасателям — рисковую парочку с полпути вернули на чебоксарский берег. Все трое пловцов после профилактической беседы были благополучно отпущены домой. Но Волга ведь большая, и когда-то спасатели могут просто не успеть прийти на помощь.