Тонут дети — взрослые в ответе…

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жителей республики просят не забывать о безопасности во время отдыха у водоемов.

С начала лета на реках и озерах Чувашии погибли 14 человек, трое из них — дети. Все подростки утонули на Волге недалеко от Центрального пляжа в Чебоксарах в запрещенном месте и без должного присмотра. Сперва вода унесла девочку, а через три дня двух мальчиков. Прохладный конец июня ненадолго притормозил печальную статистику, но в республику пришла июльская жара, и люди снова потянулись к воде…

По всем соцсетям и каналам жителей республики просят не забывать о безопасности во время купания на водоемах, спасатели предупреждают граждан, убеждают их быть бдительными, настаивают на строгом соблюдении правил и даже читают стихи. Несколько тысяч просмотров собрал недавно ролик в телеграм-канале МЧС Чувашской Республики. На видео возле кромки воды, огороженной забором с надписью «Купание запрещено», старший инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Чувашии Сергей Аршинов с чувством читает проникновенные строчки: «На этом месте тонут дети — за это взрослые в ответе…»

Сергей Вячеславович пока не признанный мастер поэзии, но темой представленного им литературного опуса владеет как никто другой — несколько лет он обучает подрастающее поколение азам безопасности на воде. К тому же на реке прошло детство спасателя. Когда-то его отец работал на буксире в Новочебоксарске и часто брал сына с собой на работу. Потом Аршинов поступил в речное училище. Однако судьба привела его в ряды МЧС России. Что только не повидал за 18 лет своей службы спасатель. Но когда гибнут дети, это всегда болью отзывается в его сердце.

КСТАТИ
С осторожностью во время купания стоит отнестись к игрушечным «плавсредствам» — надувным крокодилам, матрасам, кругам. «Во-первых, никто не гарантирует их надежность, часто их делают из тонких материалов, которые при жаре могут лопнуть, — предупреждает инспектор Аршинов. — Во-вторых, не умеющие плавать дети начинают думать, что с таким снаряжением им ничего не грозит, и заплывают на глубину. Словом, если даже и использовать такие средства, то все равно под присмотром и в разрешенной для купания зоне».

«Навеянные строчки — это крик души после того, что случилось с мальчишками на Волге. Пришел с работы и тут же написал. Затем с коллегами решили сделать ролик, который потом подхватили многие СМИ. В день трагедии я дежурил, патрулировал акваторию реки, когда поступил сигнал. Подъехали, но там уже работали водолазы…» — с сожалением заметил старший инспектор.

Уж сколько ни ходили и ни предупреждали, что нельзя купаться за буйками, чуть ли не на пальцах объясняли отдыхающим, дескать, вот территория, огороженная навигационными знаками, обследованная водолазами, с очищенным дном, тут плавать можно, и все же трагедии избежать не удалось. По словам Сергея Вячеславовича, дети утонули практически под знаком «Купаться запрещено». Он также напомнил про опасный подводный свал рядом с Центральным пляжем, который в этом году «перекочевал» ближе к правому берегу Волги.

«Ребенок заходит в воду, начинает прыгать, плескаться, и дно уходит из-под ног. Или бежит с разбегу, прыгает, а там яма. А дальше испуг, паника, страх. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы малыш захлебнулся и ушел под воду. При этом вы не услышите криков «спасите-помогите». Дети тонут тихо, пытаясь ухватить ртом воздух и отчаянно удержаться на поверхности. Когда на пляже полно народу, все шумят и веселятся, заметить такую ситуацию сложнее. Даже если взрослый в нескольких шагах от ребенка, может произойти беда», — предупредил эксперт.

Мамам и папам особенно в каникулы он советовал постоянно быть на связи с детьми — беседовать с подростками о том, где можно, а где нельзя купаться, предупреждать их об опасностях. К тому же в республике сейчас действует запрет на нахождение детей до 16 лет у водоемов без сопровождения родителей.

«Часто осматриваем береговую линию, подходим к отдыхающим семьям, общаемся. Кажется, что люди все понимают. Но стоит отойти чуть дальше от берега — горожане как ни в чем не бывало опять идут купаться в неположенном месте. Неужели роковые ошибки других ничему не учат? Вот и стихами убедить попробовали…» — сказал Сергей Аршинов.

Своим творческим порывом он хотел «достучаться» прежде всего до взрослых. Мам и пап призвал ни на секунду не оставлять своих чад у воды без присмотра, а остальных — не быть равнодушными, если они заприметили, что ребятишки одни плескаются под запрещающими знаками. К сожалению, взрослые, если даже и обращают внимание на то, что дети купаются в неприспособленных для этого местах или прыгают с пирса, часто безучастно проходят мимо. А там ведь что угодно может быть: острые камни, стекло, куски арматуры. Нырнул, ударился головой и не выплыл. «Давайте скажем детям вместе — нельзя купаться в этом месте!» — повторил легко запоминающиеся строчки представитель МЧС.

Не помешало бы порой поучить уму-разуму и больших купальщиков, считает Аршинов. Примерно в 85% трагических случаев на воде среди взрослых виноват алкоголь. Сейчас стоит жара, которая и без того дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Употребляя спиртные напитки, человек только перегружает свой организм, рассказывают медики. Кроме того, выпивший человек теряет чувство опасности, заплывает за буйки, ныряет в неположенном месте.

Гораздо реже, но опрометчивые поступки совершаются иногда и на трезвую голову, рассказал Сергей Аршинов. «Кроме детей и пьянчуг, к категории «риска» мы относим самоуверенных пловцов, считающих себя спортсменами. Но одно дело бассейн, другое — река. Ныряя в неположенном месте, можно зацепиться за что-то или удариться. Все еще находятся смельчаки, желающие переплыть Волгу. Часто люди не учитывают, что температурный режим реки разный, и есть течение, на борьбу с которым может просто не хватить сил», — привел примеры инспектор.

Самоутверждение не стоит того, чтобы так рисковать своей жизнью, считает представитель МЧС. С Волгой не надо тягаться, с ней нужно дружить. Не просто пользоваться ее благами, но и понимать то, что это природная сила, стихия, и к ней необходимо относиться с уважением, соблюдая определенные правила.

ОСТОРОЖНО!
Не только на воде, но и на пляже отдых может оказаться опасным. Следственное управление СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства падения пляжного грибка на ребенка на Левобережном пляже Чебоксар. Согласно данным ведомства, мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома грудины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
При появлении городской комиссии на Центральном пляже Чебоксар отдыхающие быстро вышли из запрещенной для купания зоны. Но стоило делегации отойти подальше, некоторые снова полезли в воду. Фото автора

По пляжам ходят «патрули»

Их цель — не наказать, а предупредить

Обеспокоена массовым пребыванием отдыхающих на пляжах в такую жару и администрация Чебоксар.

Глава столицы Чувашии Владимир Доброхотов поручил городским ведомствам организовать регулярные рейды, в том числе с привлечением родительского актива. Главная задача — не допустить нахождение у воды и купание детей до 16 лет без сопровождения взрослых. Вчера компанию представителям чебоксарского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудникам МВД, МЧС и ГКЧС Чувашии составили журналисты.

Ближе к 11.00 температура воздуха на термометре спасательного поста Центрального пляжа показала +32°C. Народу в будний день было относительно немного, по словам работников проката, основной поток отдыхающих собирается вечером. Акваторию, оцепленную плавучими буйками, осматривали спасатели на вышке, громкоговоритель возвещал о правилах поведениях на воде. Но вот одни молодые люди заплыли за буйки, за ними потянулись другие взрослые и дети. Спасатели побежали к катеру, чтобы убедить горожан вернуться в безопасную зону. Иначе возьмут чуть правее — окажутся рядом с подводной ямой…

«Место, где под водой находится коварный свал, и где 13 июня утонула девочка, сейчас огородили забором, повесили предупреждающие знаки. И чтоб уж совсем туда не ходили, спасатели поставили патрульный катер, оснащенный всем необходимым для спасения утопающих, — рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары Алексей Андреев. — В жару мы усилили спасательную бригаду до пяти человек, и оборудовали на берегу дополнительный пункт, где дежурят матросы и волонтеры».

Отдыхающие по-разному воспринимали пришедшую комиссию. Одна женщина громко возмущалась, почему это нельзя окунуться, хотя сама поставила пляжный зонт под знаком «Купание запрещено». Папа, приглядывающий за малышом, чуть ли не бил себя в грудь — дескать, он спортсмен, и держит все под контролем. Более разумные родители благодарили за напоминание, брали вещи и перемещались в разрешенную для купания зону.

— Ну хоть ножки детям помочить можно? Жара ведь… — спросила молодая мама.

— Ножки можно, но только под вашим присмотром, — строго ответил начальник отряда спасателей Юрий Семенов. По ходу рейда он рассказал об особенностях чебоксарской береговой линии: это и течение, и резкие перепады дна. Песок, который привозят на пляж, оказывается, часто «мигрирует», образует искусственное дно, а за ним идет резкая глубина на 5-6 метров.

«Представим, ребенок заходит не по пояс, а по шею в воду, чтобы пробовать плыть к берегу. Но песок вдруг уходит у него из-под ног. Детей легко затягивает назад. Правильная реакция — поднырнуть и гребнуть в сторону берега. Но они паникуют, инстинктивно вытягивают руку за помощью и уходят под воду, не успев ничего крикнуть. Если взрослые рядом и видят, что голова ребенка у поверхности воды, и он тянет руку, нужно подпрыгнуть и вытащить. Но перед этим обязательно позвать на помощь, обратить на себя внимание. Потому что оказавшись на свале вместе с тонущим человеком, можно самому стать жертвой. Именно так, вероятно, произошло с игравшими на глубине мальчиками-братишками. Один начал тонуть, другой схватил, и оба ушли под воду…» — рассказал Юрий Михайлович.

Родители, по словам опытного спасателя, должны быть с чадами в воде, а не отдыхать на пляже с книжкой или телефоном. Стоять нужно всегда с глубокой стороны и контролировать купание ребенка на расстоянии вытянутой руки. Так будет более безопасно.

«Цель наших рейдов — не наказать, а в первую очередь донести до родителей, детей, молодежи, что нужно быть максимально осторожными у воды. Настоятельно просим не купаться там, где запрещено. Особенное внимание — подросткам, которые отдыхают без родителей», — подчеркнул Алексей Андреев. Обходы сейчас проводятся регулярно, в том числе и на набережной Чебоксарского залива, где дети прыгают с пирса, добавил он.

По данным Чебоксарской администрации, от управлений по делам ГО и ЧС, ЖКХ и благоустройства глава города сейчас ждет конкретных предложений по решению проблемы размыва дна в районе Центрального пляжа. По словам Андреева, разрабатывается проект по укреплению прибрежной зоны и ликвидации свала.

 

Даже один утонувший ребенок — это слишком много… Фото Валерия Панфилова

 

 

Опубликовано: 4 июля 2024 г.


Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.