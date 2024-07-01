Тонут дети — взрослые в ответе…

Жителей республики просят не забывать о безопасности во время отдыха у водоемов.

С начала лета на реках и озерах Чувашии погибли 14 человек, трое из них — дети. Все подростки утонули на Волге недалеко от Центрального пляжа в Чебоксарах в запрещенном месте и без должного присмотра. Сперва вода унесла девочку, а через три дня двух мальчиков. Прохладный конец июня ненадолго притормозил печальную статистику, но в республику пришла июльская жара, и люди снова потянулись к воде…

По всем соцсетям и каналам жителей республики просят не забывать о безопасности во время купания на водоемах, спасатели предупреждают граждан, убеждают их быть бдительными, настаивают на строгом соблюдении правил и даже читают стихи. Несколько тысяч просмотров собрал недавно ролик в телеграм-канале МЧС Чувашской Республики. На видео возле кромки воды, огороженной забором с надписью «Купание запрещено», старший инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Чувашии Сергей Аршинов с чувством читает проникновенные строчки: «На этом месте тонут дети — за это взрослые в ответе…»

Сергей Вячеславович пока не признанный мастер поэзии, но темой представленного им литературного опуса владеет как никто другой — несколько лет он обучает подрастающее поколение азам безопасности на воде. К тому же на реке прошло детство спасателя. Когда-то его отец работал на буксире в Новочебоксарске и часто брал сына с собой на работу. Потом Аршинов поступил в речное училище. Однако судьба привела его в ряды МЧС России. Что только не повидал за 18 лет своей службы спасатель. Но когда гибнут дети, это всегда болью отзывается в его сердце.

КСТАТИ С осторожностью во время купания стоит отнестись к игрушечным «плавсредствам» — надувным крокодилам, матрасам, кругам. «Во-первых, никто не гарантирует их надежность, часто их делают из тонких материалов, которые при жаре могут лопнуть, — предупреждает инспектор Аршинов. — Во-вторых, не умеющие плавать дети начинают думать, что с таким снаряжением им ничего не грозит, и заплывают на глубину. Словом, если даже и использовать такие средства, то все равно под присмотром и в разрешенной для купания зоне».

«Навеянные строчки — это крик души после того, что случилось с мальчишками на Волге. Пришел с работы и тут же написал. Затем с коллегами решили сделать ролик, который потом подхватили многие СМИ. В день трагедии я дежурил, патрулировал акваторию реки, когда поступил сигнал. Подъехали, но там уже работали водолазы…» — с сожалением заметил старший инспектор.

Уж сколько ни ходили и ни предупреждали, что нельзя купаться за буйками, чуть ли не на пальцах объясняли отдыхающим, дескать, вот территория, огороженная навигационными знаками, обследованная водолазами, с очищенным дном, тут плавать можно, и все же трагедии избежать не удалось. По словам Сергея Вячеславовича, дети утонули практически под знаком «Купаться запрещено». Он также напомнил про опасный подводный свал рядом с Центральным пляжем, который в этом году «перекочевал» ближе к правому берегу Волги.

«Ребенок заходит в воду, начинает прыгать, плескаться, и дно уходит из-под ног. Или бежит с разбегу, прыгает, а там яма. А дальше испуг, паника, страх. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы малыш захлебнулся и ушел под воду. При этом вы не услышите криков «спасите-помогите». Дети тонут тихо, пытаясь ухватить ртом воздух и отчаянно удержаться на поверхности. Когда на пляже полно народу, все шумят и веселятся, заметить такую ситуацию сложнее. Даже если взрослый в нескольких шагах от ребенка, может произойти беда», — предупредил эксперт.

Мамам и папам особенно в каникулы он советовал постоянно быть на связи с детьми — беседовать с подростками о том, где можно, а где нельзя купаться, предупреждать их об опасностях. К тому же в республике сейчас действует запрет на нахождение детей до 16 лет у водоемов без сопровождения родителей.

«Часто осматриваем береговую линию, подходим к отдыхающим семьям, общаемся. Кажется, что люди все понимают. Но стоит отойти чуть дальше от берега — горожане как ни в чем не бывало опять идут купаться в неположенном месте. Неужели роковые ошибки других ничему не учат? Вот и стихами убедить попробовали…» — сказал Сергей Аршинов.

Своим творческим порывом он хотел «достучаться» прежде всего до взрослых. Мам и пап призвал ни на секунду не оставлять своих чад у воды без присмотра, а остальных — не быть равнодушными, если они заприметили, что ребятишки одни плескаются под запрещающими знаками. К сожалению, взрослые, если даже и обращают внимание на то, что дети купаются в неприспособленных для этого местах или прыгают с пирса, часто безучастно проходят мимо. А там ведь что угодно может быть: острые камни, стекло, куски арматуры. Нырнул, ударился головой и не выплыл. «Давайте скажем детям вместе — нельзя купаться в этом месте!» — повторил легко запоминающиеся строчки представитель МЧС.

Не помешало бы порой поучить уму-разуму и больших купальщиков, считает Аршинов. Примерно в 85% трагических случаев на воде среди взрослых виноват алкоголь. Сейчас стоит жара, которая и без того дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Употребляя спиртные напитки, человек только перегружает свой организм, рассказывают медики. Кроме того, выпивший человек теряет чувство опасности, заплывает за буйки, ныряет в неположенном месте.

Гораздо реже, но опрометчивые поступки совершаются иногда и на трезвую голову, рассказал Сергей Аршинов. «Кроме детей и пьянчуг, к категории «риска» мы относим самоуверенных пловцов, считающих себя спортсменами. Но одно дело бассейн, другое — река. Ныряя в неположенном месте, можно зацепиться за что-то или удариться. Все еще находятся смельчаки, желающие переплыть Волгу. Часто люди не учитывают, что температурный режим реки разный, и есть течение, на борьбу с которым может просто не хватить сил», — привел примеры инспектор.

Самоутверждение не стоит того, чтобы так рисковать своей жизнью, считает представитель МЧС. С Волгой не надо тягаться, с ней нужно дружить. Не просто пользоваться ее благами, но и понимать то, что это природная сила, стихия, и к ней необходимо относиться с уважением, соблюдая определенные правила.

ОСТОРОЖНО! Не только на воде, но и на пляже отдых может оказаться опасным. Следственное управление СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства падения пляжного грибка на ребенка на Левобережном пляже Чебоксар. Согласно данным ведомства, мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома грудины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По пляжам ходят «патрули»

Их цель — не наказать, а предупредить

Обеспокоена массовым пребыванием отдыхающих на пляжах в такую жару и администрация Чебоксар.

Глава столицы Чувашии Владимир Доброхотов поручил городским ведомствам организовать регулярные рейды, в том числе с привлечением родительского актива. Главная задача — не допустить нахождение у воды и купание детей до 16 лет без сопровождения взрослых. Вчера компанию представителям чебоксарского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также сотрудникам МВД, МЧС и ГКЧС Чувашии составили журналисты.

Ближе к 11.00 температура воздуха на термометре спасательного поста Центрального пляжа показала +32°C. Народу в будний день было относительно немного, по словам работников проката, основной поток отдыхающих собирается вечером. Акваторию, оцепленную плавучими буйками, осматривали спасатели на вышке, громкоговоритель возвещал о правилах поведениях на воде. Но вот одни молодые люди заплыли за буйки, за ними потянулись другие взрослые и дети. Спасатели побежали к катеру, чтобы убедить горожан вернуться в безопасную зону. Иначе возьмут чуть правее — окажутся рядом с подводной ямой…

«Место, где под водой находится коварный свал, и где 13 июня утонула девочка, сейчас огородили забором, повесили предупреждающие знаки. И чтоб уж совсем туда не ходили, спасатели поставили патрульный катер, оснащенный всем необходимым для спасения утопающих, — рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары Алексей Андреев. — В жару мы усилили спасательную бригаду до пяти человек, и оборудовали на берегу дополнительный пункт, где дежурят матросы и волонтеры».

Отдыхающие по-разному воспринимали пришедшую комиссию. Одна женщина громко возмущалась, почему это нельзя окунуться, хотя сама поставила пляжный зонт под знаком «Купание запрещено». Папа, приглядывающий за малышом, чуть ли не бил себя в грудь — дескать, он спортсмен, и держит все под контролем. Более разумные родители благодарили за напоминание, брали вещи и перемещались в разрешенную для купания зону.

— Ну хоть ножки детям помочить можно? Жара ведь… — спросила молодая мама.

— Ножки можно, но только под вашим присмотром, — строго ответил начальник отряда спасателей Юрий Семенов. По ходу рейда он рассказал об особенностях чебоксарской береговой линии: это и течение, и резкие перепады дна. Песок, который привозят на пляж, оказывается, часто «мигрирует», образует искусственное дно, а за ним идет резкая глубина на 5-6 метров.

«Представим, ребенок заходит не по пояс, а по шею в воду, чтобы пробовать плыть к берегу. Но песок вдруг уходит у него из-под ног. Детей легко затягивает назад. Правильная реакция — поднырнуть и гребнуть в сторону берега. Но они паникуют, инстинктивно вытягивают руку за помощью и уходят под воду, не успев ничего крикнуть. Если взрослые рядом и видят, что голова ребенка у поверхности воды, и он тянет руку, нужно подпрыгнуть и вытащить. Но перед этим обязательно позвать на помощь, обратить на себя внимание. Потому что оказавшись на свале вместе с тонущим человеком, можно самому стать жертвой. Именно так, вероятно, произошло с игравшими на глубине мальчиками-братишками. Один начал тонуть, другой схватил, и оба ушли под воду…» — рассказал Юрий Михайлович.

Родители, по словам опытного спасателя, должны быть с чадами в воде, а не отдыхать на пляже с книжкой или телефоном. Стоять нужно всегда с глубокой стороны и контролировать купание ребенка на расстоянии вытянутой руки. Так будет более безопасно.

«Цель наших рейдов — не наказать, а в первую очередь донести до родителей, детей, молодежи, что нужно быть максимально осторожными у воды. Настоятельно просим не купаться там, где запрещено. Особенное внимание — подросткам, которые отдыхают без родителей», — подчеркнул Алексей Андреев. Обходы сейчас проводятся регулярно, в том числе и на набережной Чебоксарского залива, где дети прыгают с пирса, добавил он.

По данным Чебоксарской администрации, от управлений по делам ГО и ЧС, ЖКХ и благоустройства глава города сейчас ждет конкретных предложений по решению проблемы размыва дна в районе Центрального пляжа. По словам Андреева, разрабатывается проект по укреплению прибрежной зоны и ликвидации свала.

Даже один утонувший ребенок — это слишком много… Фото Валерия Панфилова