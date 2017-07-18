Разделите на три

Диспансеризация, о целесообразности которой периодически вспыхивают споры, в республике идет полным ходом. За первое полугодие проверить свое здоровье в поликлиники Чувашии пришли более 126 тыс. человек.

Для каждого десятого осмотр у докторов принес сюрпризы: были выявлены нарушения работы эндокринной системы, в том числе сахарный диабет, повышенное давление и проблемы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у 219 человек в ходе диспансеризации обнаружились злокачественные новообразования, почти 150 из них — на ранней стадии, что вселяет надежду на полное излечение.

Вместе с диагнозами и направлением на лечение пациенты получили рекомендации по оздоровлению. Каждому второму человеку нужно изменить структуру питания на более рациональную, что позволит избавиться от лишнего веса, каждому пятому увеличить двигательную активность.

Всего в этом году диспансеризации в Чувашии подлежит 215560 человек. Чтобы узнать, надо ли вам проходить ее нынче, разделите число своих полных лет на три, если делится — не упускайте шанса.