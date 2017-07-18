С заботой о людях

Социально ответственный бизнес. Такую формулировку все чаще можно применить не только к крупным монополистам, промышленным предприятиям, но и к представителям малого и среднего бизнеса, представленным в сельской глубинке. В Ибресинском райпо активно работают со сдатчиками молока, мяса, лекарственных трав, заботясь о том, чтобы у сельчан была временная занятость, возможность дополнительного заработка, и предоставляют различные социальные гарантии работникам для повышения престижа профессии — кооператор.

Что такое райпо, в районе знает даже школьник. И дело не только в том, что сеть предприятий торговли, общественного питания, производства, аптек, бытового обслуживания объединяют схожие вывески. Ибресинское райпо активно сотрудничает со школами, центром занятости по сбору лекарственных трав. Крапива, лопух, тысячелистник, чистотел… Знай только правила сбора да сушки. Некоторые сдатчики зарабатывают на травах в летний сезон по 25-30 тысяч рублей.

Только в прошлом году райпо выплатило владельцам коллективных и личных подсобных хозяйств за сданную продукцию свыше 13 миллионов рублей. По заявкам от населения реализовало свыше 5 тысяч голов молодняка птицы. И хотя конкурентов и в этой сфере у кооператоров все больше, многих покупателей привлекает надежность и стабильность.

В ООО «Ибресинский хлебозавод», к примеру, для производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий стараются использовать только местное сырье. Технологи говорят, что соотношение «цена-качество» их вполне удовлетворяет, к тому же, по отзывам покупателей, готовые булочки, печенья получаются вкусными и долго сохраняют свои потребительские свойства. Коллектив в 50 человек работает в две смены, чтобы на прилавках магазинов всегда была только свежая продукция. Несмотря на активную модернизацию производства, многое производится по старинке вручную. Зато хлеб, впитавший тепло человеческих рук, получается домашним, таким, каким пекли его в нашем детстве бабушки. Хлебопеки и кондитеры обеспечены всей необходимой спецодеждой, другими средствами индивидуальной защиты, инвентарем, регулярно проходят весь необходимый инструктаж по охране труда, медицинский осмотр за счет организации. Возможно, поэтому на производственном предприятии практически нет текучки кадров. Три рабочих места оборудовано для инвалидов. На средства, выделенные центром занятости, была, например, приобретена специальная машина для нарезки хлеба.

КСТАТИ

С 2013 года в райпо активно внедряют программу автоматизации торговой сети. Вложенные средства, свыше 7 миллионов рублей, не только увеличивают эффективность работы магазинов, позволяя им на равных конкурировать с федеральными и региональными торговыми сетями, проводить акции, распродажи, но и улучшить условия труда продавцов.

Как и во многих других районах республики, потребительское общество — крупнейший налогоплательщик и работодатель района. В райпо трудятся более 300 специалистов, и все они являются членами первичной профсоюзной организации. С учетом, что 80 процентов из них — женщины, улучшение условий труда сотрудников в райпо считают одной из приоритетных задач. В ноябре прошлого года по согласованию с профсоюзами принят коллективный договор, которым, в частности, предусмотрены различные стимулирующие выплаты. Посещением концертов, театров, различными туристическими поездками здесь также никого не удивишь. 8 человек за последние четыре года за счет организации смогли поправить свое здоровье в здравнице Центросоюза в Кисловодске. Среди них и бухгалтер, водитель, заведующий магазином, мастер производственного цеха и другие. Забота о людях дает плоды. Мастер-кондитер Ольга Басманцева в прошлом году стала одним из призеров III Международного фестиваля традиционных сладостей в азербайджанском городе Шеки.

На днях в Ибресинском потребительском обществе побывала делегация руководителей ряда республиканских отраслевых профсоюзов во главе с председателем Чувашрессовпрофа Анатолием Коршуновым. Они посетили предприятия торговли, общественного питания, производства, местный этнографический музей под открытым небом. Профсоюзные лидеры поинтересовались условиями труда рабочих, уровнем заработной платы, организацией досуга и сошлись во мнении, что подобные передовые практики стоит распространять. Социальное партнерство, которое активно развивают Чувашпотребсоюз и Чувашский республиканский профсоюз работников потребкооперации и предпринимательства, — пример того, как работодатель и профсоюз работают совместно, добиваясь улучшения производительности труда и защиты прав работников. Выигрывают в итоге все. Председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову была вручена Благодарность президиума Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов за активное содействие деятельности профсоюзных организаций Чувашской Республики. Стороны договорились, что тесное сотрудничество двух союзов будет продолжено.

Надежда Антонова

Фото: Делегация Чувашрессовпрофа на Ибресинском хлебозаводе.