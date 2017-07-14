Поликлиника шаговой доступности

Открытие отделения городской детской больницы № 1 по улице Афанасьева после ремонта стало знаковым. И не только потому, что полностью заменили электропроводку, канализацию, окна, полы, двери, навели красоту на стенах, что само по себе тоже хорошо, но и реорганизовали всю работу отделения.

До ремонтных работ, на которые потратили более 3,4 млн рублей из республиканского бюджета, здесь принимали маленьких пациентов только педиатры, а вот к специалистам надо было везти ребятишек в больницу на улицу Ахазова. В результате приходилось тратить массу времени, чтобы пройти обычный осмотр. А уж если требовалось обследование, то затраты времени и средств только на общественный транспорт вырастали в разы.

Сейчас в отделении открыли сразу несколько дополнительных кабинетов, теперь тут же можно сдать кровь, сделать прививку, пройти УЗИ. Нина Михайловна, бабушка пятилетней девочки, рассказывает, что ее внучка часто болеет, поэтому в детсад не ходит, зато к врачу-педиатру, а также к лор-врачу, неврологу приходилось постоянно ездить на Ахазова. Это очень неудобно: пройдет ребенок физиотерапию или массаж, а в автобусе люди чихают, кашляют, и все лечение насмарку. Теперь все назначения врача выполняются в отделении рядом с домом. Бабушка очень надеется, что в школу ребенок пойдет окрепшим.

Если учесть, что в филиале детской больницы пять педиатрических участков, к которым прикреплено около пяти тысяч детей, живущих рядом, то легко можно просчитать, насколько меньше будет загружен транспорт, сократятся очереди в самой больнице. К тому же с вводом новых домов в микрорайоне «Радужный» запланировано открытие еще одного участка.

Сами медики обновленными помещениями поликлиники довольны: кабинеты и коридоры стали светлыми, площадь регистратуры уменьшилась, все карточки находятся под рукой в кабинетах. К тому же отделение теперь оснащено новым медицинским оборудованием и мебелью.

Но лечение лечением, главное направление в поликлинике — помочь родителям вырастить здорового ребенка. Для этого здесь открыли особый кабинет, где одновременно четыре врача принимают одного пациента, если надо, тут же устраивают консилиум, выявляют его предрасположенность к возникновению заболеваний, и врач-педиатр составляет индивидуальную программу его ведения. Родителям выдают рекомендации что нужно делать, чтобы болезнь не развилась. Девиз «болезнь легче предупредить, чем лечить» нашел воплощение в деле.

Глава республики Михаил Игнатьев, приехавший посмотреть, насколько качественно выполнен ремонт в филиале, остался доволен увиденным и предложил министру здравоохранения Владимиру Викторову по такому же принципу реорганизовать поликлиники шаговой доступности по всей Чувашии. Попутно Глава заметил, что для колясок перед входом в больницу нужно сделать навес, чтобы они не мокли под дождем.

Родители пациентов, воспользовавшись случаем, попросили Михаила Васильевича отремонтировать детский сад № 27, находящийся рядом. Проливные дожди подтопили подвал детсада, да и внешний вид у здания выглядит довольно печально. Михаил Васильевич посмотрел детский сад и пообещал, что программа капитального ремонта детских дошкольных учреждений будет выполнена полностью в течение трех лет, и детсад обязательно отремонтируют. Возмутился тем, что к территории садика примыкают прогнившие деревянные сараи, которые могут в любой момент стать причиной пожара, и попросил присутствовавшего главу администрации Московского района Андрея Петрова рассмотреть возможность их сноса.

Фото cap.ru: Первая поликлиника нового типа уже принимает пациентов, на очереди остальные лечебные учреждения для детей и родовспоможения. В этом году на их ремонт и реорганизацию, по сообщению Минздрава Чувашии, будет направлено более 42,4 млн рублей.