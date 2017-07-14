Сгорели фура и «бумер»

К СЧАСТЬЮ, ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

В 15 часов 15 минут 12 июля в МЧС поступило сообщение о том, что в Цивильском районе на 687-м километре трассы М-7 неподалеку от деревни Нюрши горит фура.

По информации из оперативной сводки МЧС, машину тушили 2 единицы техники и 6 спасателей. К сожалению, огонь успел уничтожить тягач марки МАЗ, повредил прицеп, тент и груз, который он вез (минеральную вату). Впрочем, часть утеплителя (36 кубов) огнеборцам удалось спасти. Предварительно материальный ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

МАЗ 2006 года выпуска направлялся из Челябинска в Смоленск. Причиной пожара стала неисправность транспортного средства, сообщает пресс-служба МЧС.

Немногим ранее, 6 июля, в Чебоксарах вспыхнул BMW X5. Что особенно обидно, иномарка в тот день только вернулась из автосервиса, где ее ремонтировали после ДТП, меняли печку и проводку. Огонь уничтожил панель приборов в салоне и лобовое стекло иномарки, предварительная причина — неисправность электрооборудования. Приблизительно ущерб оценивается в 150 тысяч, сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии.

Фото forum.zarulem.ws