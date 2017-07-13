Уберечь от несчастья

К АКЦИИ МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ КАЖДЫЙ

Бессрочную акцию «Безопасное детство» объявила на территории Чувашии Уполномоченный по правам ребенка в нашей республике Елена Сапаркина.

Цель ее понятна. Это создание безопасной среды для детей и, таким образом, профилактика несчастных случаев, травматизма и гибели малолетних мальчиков и девочек.

«К акции «Безопасное детство» может присоединиться каждый, для начала достаточно создать надежные, благоприятные, комфортные условия для своих детей дома, во дворе, на игровой площадке», — заявила Сапаркина.